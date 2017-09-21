9 млн руб. на посадку травы в Петровском сквере Архангельска

Архангельская область >> Общество >> 21.09.2017

Через месяц в Архангельске стартует благоустройство Петровского сквера. Здесь возникли проблемы с газонами, как горизонтальными, так и расположенными на склонах, ведущих к Красной пристани. Чтобы исправить ситуацию из казны города выделят 9 млн руб.

На сайте государственных закупок уже появился тендер на выполнение работ. В соответствии с представленной документацией, работы в Петровском сквере нужно выполнить до 15 ноября. Победителю тендера предстоит засеять газоны травой, укрепить откосы с помощью геоячеек, сделать гидропосев.

Экологичный и прочный материал предотвратит в будущем осыпание грунта, что особенно важно для склонов. Газон на всей поверхности территории должен быть красивым, ровным уже на следующее лето и несколько лет после. Об этом заявил глава администрации Ломоносовского округа Н. Боровиков. Также он отменил, что площадь обновленной территории в Петровском сквере составит около 1 га.

Все работы выполняются по муниципальной программе развития Архангельска. Несмотря на запоздавшие сроки начала работ по устройству газона и не самые лучшие погодные условия в это время года, требования к сроку выполнения работ и гарантиям весьма жесткие.

Гарантия качества работы должна быть 3 года с даты приемки выполненных работ. Эта гарантия должна распространяться на всю работу по муниципальному контракту. Если весь газон по причине октябрьских холодов погибнет, подрядная организация по требованию администрации города повторит процедуру посева за свой счет. Это выглядит как минимум несправедливо, так как подрядчик не может быть наказан деньгами за заморозки или ливни, которые могут уничтожить результат их добросовестной работы. Кроме того, не его вина, что тендер объявили так поздно.





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