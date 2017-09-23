Свидетельство о рождении ребенка в НАО можно получить в роддоме

В родильном отделении окружной больницы НАО оборудовали специальное место с выходом на Портал государственных услуг. Получить электронную госуслугу в роддоме теперь имеют возможность все пациенты отделения, и в первую очередь - получить свидетельства о рождении детей.



На консультацию потенциальных получателей госуслуги представители отдела ЗАГС администрации НАО приходят в роддом раз в неделю. Мамы теперь существенно экономят время, потому что могут получить первый гражданский документ ребенка в родильном отделении и в короткий срок.



Свидетельство о рождении – это первый документ, необходимый для получения в течение месяца с момента рождения ребенка. Пока родители новорожденного могут воспользоваться только ею, но будут еще и другие. Это избавит их от необходимости ходить по разным инстанциям и собирать бумажные документы. Вместе со свидетельством о рождении выдается справку для получения единовременного пособия роженице за рождение малыша. В этом году в регионе такое свидетельство о рождении выдано уже 486 детям, а заявление на портале госуслуг подали 2% граждан.



Госуслугой онлайн в родильном отделении воспользоваться могут все пациенты. Статус удостоверяющего центра окружной больницы дает медучреждению право регистрировать на портале госуслуг всех, кто этого не сделал.



Помимо получения свидетельства о регистрации рождения, находясь в родильном отделении, мамы на портале госуслуг могут зарегистрировать новорожденных в электронной очереди в детский сад или записать к врачу, оформить подачу документов на получение материнского капитала и зарегистрировать по месту жительства.



Справка. На портале госулуг сейчас зарегистрировано 19254 жителей Ненецкого округа, которые могут воспользоваться 88 услугами в электронной форме.

