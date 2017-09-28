В Череповце могут возродить вытрезвители

Архангельская область >> Общество >> 28.09.2017

О необходимости возродить специализированное медучреждение начальник УМВД Череповца В. Иванов заявил депутатам гордумы. Он перед ними отчитался о работе ведомства за первые полгода и внес некоторые предложения.

Медицинские вытрезвители в городе Иванов считает необходимыми. Их наличие избавит медработников от работы, им не свойственной. В городах, где собираются провести чемпионат мира по футболу, открытие вытрезвителей запланировано, и в северном городе оно будет не лишним.

Начальник УМВД Череповца также отметил, что число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения за полгода снизилось на 23%, хотя удельный вес этих преступлений среди раскрытых дел на 40% увеличился.

Идея по поводу вытрезвителей была встречена депутатами с пониманием, а главврач Вологодской облбольницы № 2 А. Пулин заявил, что нужно изучить форму и принципы организации медвытрезвителей в других городах. Нужно взять из опыта других городов самое лучшее, и внедрить это в Череповце.

Иванов рассказал, что уже неоднократно поднимался вопрос изоляции от граждан лиц в сильном опьянении. Многие из них агрессивно себя ведут, и в то же время могут стать потенциальными жертвами других преступников. Создание медицинских вытрезвителей поможет и полиции, и медикам.

Сейчас этим вопросом должна заниматься полиция совместно с отделом реализации сопрограмм мэрии. Скорее всего, вытрезвители будут находиться в структуре наркологических учреждений, хотя решение о том, куда их лучше отнести, к органам здравоохранения или МВД, каждый регион должен определять самостоятельно.

Напомним, что 2011 г были закрыты все медвытрезвители в России, но как показала практика, сделали это зря, и теперь наблюдается тенденция к их возрождению.





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