Ландшафт Зарецкого парка Петрозаводска улучшали высадкой деревьев

В Зарецком парке Петрозаводска энергетики "ТГК-1" и ребята Детского эколого-биологического центра им. К. Андреева посадили 50 деревьев и кустарников. Им помогало местное население, в том числе молодожены Анастасия и Алексей Шередеко, которые прямо в свадебном одеянии высадили первое дерево – пурпурную яблоню.



Новобрачные стали украшением праздника. Они не только посадили яблоню, но и под крики "Горько!" стали участниками карельского старинного обряда - пожелали благополучия и 3 раза обошли по часовой стрелке свою яблоню. Это событие и стало стартом высадки остальных деревьев в пойме Лососинки.



Главный инженер Карельскиого "ТГК-1" Р. Картошкин до начала мероприятия пригласил всех желающих составить компанию энергетикам и сделать свой город более красивым и зеленым. На приглашение откликнулось много людей, поэтому действие не заняло много времени.

Ведущий специалист управления благоустройства администрации Петрозаводска А. Еглачева лично провела мастер-класс по правильной высадке деревьев и рассказала об особенностях ландшафтного дизайна в пойме р. Лососинка.



Остролистный клен высадили вдоль ул. Правды. Это снизит уровень шума в парке, а прогулки сделает более комфортными. Быстрорастущим кустарником Дерном Белым засадили берег, подчеркнув линию реки. С пурпурной яблоней кусты составят яркий красивый ансамбль. Можно сказать, что к высадке деревьев подошли серьезно и сделали это не просто так, а с творческим подходом, учитывая нюансы дизайна территории.



Все предоставленные для посадки саженцы кустов и деревьев были выращены в питомнике Санкт-Петербурга. Их отличает высокая приживаемость, поэтому есть надежда, что ближайшей весной они впервые зацветут.