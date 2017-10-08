Новые детские площадки Петрозаводска проверил Р. Нургалиев

Замсекретаря Совбеза РФ Р. Нургалиев провел совещание в Петрозаводске. На нем обсуждали состояние 25 детских площадок, построенные и подаренные городу чиновниками Москвы и Санкт-Петербурга. Также на заседании присутствовали мэр И. Мирошник и спикер Петросовета Г.Боднарчук.



Нургалиев рассказал, что власти Петрозаводска достигли основной цели – завершили работу по установке, облагораживанию территории до первого снега. Изначально планировалось сделать эти работы в сентябре, но после обсуждения вопроса с И. Мирошник, договорились ради качества пожертвовать временем.



Мэр заявила, что в ближайшие дни администрация города продолжит работу по обеспечению безопасности детских площадок. МВД назначит патрулирование возле построенных объектов. Также на детских площадках установили видеокамеры и освещение, которые помогут в случае необходимости опознать нарушителей и будут служить средством профилактики правонарушений.



Бондарчук рассказал, что депутаты госсовета уже обсуждали вопрос безопасности детских площадок, финансирование на это должно закладываться в бюджет Петрозаводска. Нужно чтобы за каждой площадкой были закреплены ответственные лица, которые будут ее убирать, обслуживать, следить за безопасностью. Если понадобиться финансирование, депутаты поддержат решение горадминистрации в этом вопросе.



И. Мирошник сообщила, что совместно с комитетом ЖКХ разработают дорожную карту по обеспечению безопасности и осуществлению гарантийных обязательств. Для правительств Москвы и Санкт-Петербурга подготовят благодарственные письма. Мэр Петрозаводска считает, что в городе также необходимо продолжать благоустраивать прибрежную территорию, в частности берега рек Лососинки и Неглинки, так как эти территории находятся у всех на виду, но пока не производят впечатления ухоженности.

