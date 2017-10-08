В 2019 г в Архангельске появится новый речной вокзал

Архангельская область >> Общество >> 08.10.2017

Предыдущее здание в центре города закрыли в 2012 г по причине ветхости.

Планируется, что начнут строительство уже в этом году, во всяком случае постараются забить сваи с сделать фундамент.

Подрядчик первой очереди строительства здания уже определен. Перед строителями стоит задача открыть новый вокзал для посетителей к периоду навигации 2019 г. Строе деревянное здание речвокзала подлежит сносу (точнее, то, что от него осталось после пожара).

Сейчас в городе, часть которого находится на островах, вообще нет вокзала. Это при том, что до многих островов никаким другим способом, кроме как по воде, добраться нельзя. Социально важный речной объект ждут и жители Приморского района. Сейчас пассажирам приходится ждать транспорт под открытым небом, т. е. и под дождем, и под снегом.

Первый этаж здания будет отдан под пассажирский павильон для 100 человек, помещения для работников, кафе, комнату матери и ребенка и медпункт. На остальных этажах будут расположены офисы Архангельского речпорта, а рядом со зданием обустроят парковку. Речвокзал будет обслуживать 5 пассажирских линий.

Напомним, новый вокзал уже собирались построить, но в апреле прошлого года стройку пришлось заморозить, так как его хотели разместить в подзоне "Бани Макарова" – объекта культурного наследия. По этой причине вокзал нужно было строить на площади не 800 кв. м., как предполагалось, а на площади всего 250 кв. м. Пресс-секретарь облминтранса А. Шептунов рассказал, что на последнем совещании речь о продолжении строительства уже не шла.

Губернатор области И. Орлов ещё в 2012 г предлагал решить проблему, используя морской-речной вокзал, но его поручение повисло в воздухе, и до сих пор вопросом МРВ никто не занимается.





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