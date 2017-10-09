18 октября состоится встреча главы МИД России с его финским коллегой в Архангельске

На 18 октября намечена встреча главы МИД России С. Лаврова с финским коллегой Т. Сойни в Архангельске. Общение займет два дня в рамках министерской сессии Совет Баренцева/Евроарктического региона. Также обсуждение затронет сотрудничество в Арктике, развитие российско-финляндских отношений, взаимодействие в культурно-гуманитарной, экономической и финансовой сферах.



Тема освоения Арктики также является ключевой и приобретает актуальность на международном и государственном уровне, в разных сферах экономики. Финляндия не имеет арктической береговой линии и энергоресурсов, но у финнов наблюдается большой интерес к освоению арктических территорий. В Финляндии работает спецгруппа по координации и поддержке деятельности своей страны в Арктике, а в Рованиеми открыт Арктический информцентр ЕС. В 2010 г принята госстратегия Финляндии в Арктике.





Первый замглавы МИД РФ В. Титов на днях провел рабочую встречу с главой МИД Финляндии Т. Сойни, на которой констатировал близость подходов к необходимости наращивать многостороннее сотрудничество в Арктике и на Севере Европы. Встреча состоялась в рамках совещания послов России в странах Прибалтики и Северной Европы, с участием МИД РФ в Санкт-Петербурге и Калининграде в посольстве РФ в Хельсинки.



Сейчас Финляндия является действующим председателем Арктического Совета по вопросам сохранения Балтики и Севера зоной стабильности, пониженного уровня напряженности по сравнению другими регионами. На встрече отмечалось, что президент Финляндии С. Ниинисте отмечает важность повышения уровня безопасности полетов авиации ВВС над Балтийским морем за счет использования боевыми самолетами транспондеров, наряду с гражданской авиацией.



В МИД РФ отметили, что подтверждена поддержка инициативы президента Финляндии со стороны Российской Федерации, а также выражена надежда, что страны-члены НАТО также проявят активность в работе по претворению в жизнь этого плана.