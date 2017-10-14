Мурманский морской торговый порт презентовал проекты главе региона

Мурманская область >> Общество >> 14.10.2017

Д. Филлипов, глава Мурманска, побывал на презентации проектов Мурманского морского торгового порта. Все они были направлены на интеграцию предприятия в городскую среду. Провел презентацию гендиректор ММТП А. Масько, в рамках которой рассказал о направлениях работы по этому направлению.

На День рождения города железобетонные стены ограждения одного из причалов порта украсили яркие рисунки. Молодые художники оформили объект так, чтобы он вписался в современный пейзаж Мурманска. Граффити заняло 500 кв. м. Сюжеты рисунков отразили специфику города и его градообразующего предприятия. Железобетонные конструкции ограждений являются частью экопрограммы ММТП, закрывая складские штабели и уменьшая пылевую эрозию их поверхности почти в 200 раз.

Обновление фасада жилой многоэтажки по ул. Привокзальной стало еще одним проектом порта. Этот дом расположен рядом с предприятием. Здесь обновили поверхность балконов, нанесли сверху водоэмульсионную краску в желтых, зеленых, синих и оранжевых тонах, традиционно используемых в оформлении городских мероприятий.

В прошлом году в Мурманске установили систему цветового освещения на трех 50 м кранах "Витязь". Промышленный арт-объект стал достопримечательностью и органично вписался в световое оформление ночного города.

Филиппов отметил, что в своей работе Совет депутатов уделяет большое внимание благоустройству мурманской городской среды. К этому процессу подключаются многие предприятия и организации. Новые проекты ММТП стали подарком городу, и это будет не последнее, что порт сделал для благоустройства родного Мурманска. Постепенно он должен превратиться в яркий и запоминающийся город даже в зимний период, который традиционно не радует ни солнечными днями, ни яркими красками.





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