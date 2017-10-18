В Нарьян-Маре обсудили проблему вывоза жидких бытовых отходов из п. Искателей

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 18.10.2017

Проблема вывоза отходов п. Искателей возникла после решения суда о закрытии поселковой свалки. Вывоз жидких отходов производится только на городскую свалку, что существенно увеличивает время ассенизаторских машин на вывоз отходов. Если раньше рейс занимал 20 минут, то теперь не менее 2 часов. За день из поселка нужно вывезти 900-1200 кубометров отходов.

Ситуацию под контроль взял глава НАО А. Цыбульский. Решить проблему нужно быстро, а сделать это на первом этапе возможно увеличением парка ассенизаторских машин. Если сейчас этими занимаются 4 машины, то их должно быть минимум 8. Но это временная мера. Проблема носит более серьезный характер и для ее решения требуется запустить в поселке очистные сооружения. В настоящий момент это долгострой, а его заказчик - администрация Заполярного района. Уже 2 года объект никак не могут освоить и, по словам главы администрации О. Холодова, объект в режиме пуско-наладки начнет принимать стоки уже в декабре.

Вице-губернатор округа, курирующий вопрос строительства, А. Еремеев заявил, что полноценная работа очистных сооружений невозможна, пока не будет построена канализационная сеть. Это может стоить 1,3 млрд руб.

Цыбульский заявил, что ему непонятна ситуация, при которой объект находится в готовности на 90% и при этом не запускается несколько лет. Оправдания по поводу того, что в НАО плохая транспортная логистика, его не устраивают. Недавно губернатор побывал на заводе железобетонных изделий, чья мощность и материальные запасы решают все возникающие вопросы, не сетуя на логистику и слишком короткий период навигации.

Губернатор подчеркнул, что перед властями всех уровней поставлена задача - выяснить причины всех долгостроев в республике и сделать так, чтобы они были завершены.






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