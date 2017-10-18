Как ухаживать за пластиковыми окнами?

>> Общество >> 18.10.2017

Сегодня оконные системы из металлопластика встречаются практически в каждом здании. Об этом не понаслышке знают работники http://myuborka24.ru/promyshlennyy-alpinizm, которые моют окна на большой высоте. Такая популярность обусловлена хорошей герметизацией, звукоизоляцией, умеренной стоимостью. Однако данные конструкции требуют правильного ухода. Существует ряд правил, позволяющий максимально увеличить их срок эксплуатации.

Профиль

Любые полимерные изделия не терпят чистки с применением абразивов. Кроме того, нельзя использовать составы, содержащие хлор, щелочь, спирт, кислоту и прочие агрессивные компоненты (во избежание образования желтого налета).

Для ликвидации пыли пригодится средство с нейтральным рН, которое не оставляет следов. Также можно избавляться от загрязнений посредством обычного мыльного раствора.

Стоит отметить, что уход за стеклопакетами предполагает использование специальных жидкостей с добавлением нашатыря и салфеток для полировки.

Уплотнитель

Эти детали сделаны из резины и поэтому подвержены быстрому износу. Замедлить процесс старения поможет легкая уборка мягкой губкой и обработка силиконовой смазкой. Помните, что уплотнители не должны соприкасаться с субстанциями на основе масел и стройматериалами (цемент, песок, известка, краска).

Фурнитура

Подвижные части следует раз в шесть месяцев смазывать техническим вазелином или машинным маслом (при условии, что в там отсутствуют смоляные и кислотные составляющие). Примечательно, что многие производители отмечают такие места значком «масленка» или «капелька».





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