Постинтернатное сопровождение в НАО будет оплачиваться

Законопроект создания в НАО системы постинтернатного сопровождения детей, оставшихся без родительского попечения, и сирот, на заседании окружной администрации представил С. Свиридов, руководитель Департамента здравоохранения.



Постинтернатное сопровождение - это форма соцподдержки детей, направленная на соцреализацию и адаптацию детей к взрослой жизни. В профильном департаменте пояснили, что наставником может стать социально близкий ребенку человек - сосед, учитель, дальний родственник, воспитатель.



Выпускникам детдомов приходится во взрослую жизнь вступать раньше своих сверстников из полных семей. Максимальное количество выпускников детских домов - это 15-16-летние ребята, у которых полностью отсутствуют опыт и навыки для самостоятельной жизни. Их никто не учит обустраивать быт, распоряжаться финансами, организовывать сводное время. Они не могут продлить с выбором профессии, поэтому не знают, куда поступать. Также они не способны ориентироваться в системе служб соцподдержки и страдают от низкой компетентности в правовых вопросах. Им в этом должны помогать наставники.



Постинтернатное сопровождение на практике осуществляется, но эта работа никогда не оплачивалось и осуществлялась только на добровольных началах и на энтузиазме взрослых, неравнодушных к чужим проблемам. Для оказания им поддержки органы опеки и инициировали данный законопроект. Документ предлагает установку вознаграждения наставнику - 2 тыс. руб. в месяц за одного сопровождаемого. Разработчики просчитали, что в 2018 г на сопровождение 47 детей нужно выделить 1,4 млн руб. Этот законопроект системы постинтернатного сопровождения будет рассмотрен в округе на ближайшей сессии депутатов Ненецкого АО.