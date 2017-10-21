Глава Вологды О. Кувшинников побывал на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Вологодская область >> Общество >> 21.10.2017

Губернатор встретился с активистами вологодской молодежи. Деловая программа началась с дискуссии на тему "зеленых" городов. Кувшинников выступил от Ассоциации "Здоровые города, районы и поселки", которая является лидером движения здоровых городов Всемирной организации здравоохранения.

Он отметил, что задача людей сделать так, чтобы большие и маленькие города были комфортными и безопасными для проживания. Для этого нужно решить ряд проблем. Нужно вывести автомобили за дворовые территории, а на их месте организовать спортивные и детские площадки, зоны отдыха, велосипедные дорожки. Парк устаревших автобусов должен быть заменен на новый подвижной состав на газомоторном топливе или электротяге. Приоритетом бизнеса должна стать гарантия здоровья на рабочих местах. Добиться этого непросто, и на это могут уйти годы.

Также разговор коснулся поддержки материнства, защиты от экологических проблем, программ активного долголетия.
Вопреки снижению количества населения, города ежегодно растут. Сейчас в них проживает больше 50% населения планеты, которые потребляют 70% ресурсов и производят соответствующее количество отходов. Сейчас именно молодежь должна решить, как в будущем эту ситуацию исправить, в том числе за счет озеленения городов.

Напомним, что в фестивале участвуют 165 ребят из Вологодской области, в их числе 50 волонтеров. Губернатор О. Кувшинников посетил выставку, где есть и стенд Вологодской области. Также глава региона встретился с делегацией своего региона, пообщался с ребятами в открытом диалоге. Ребята не стеснялись задавать разные вопросы, от рабочего графика их губернатора до его спортивных предпочтений. Много вопросов было о геополитике и состоянии бюджета Вологодской области.





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