В Череповце выбрали лучших в конкурсе "Цветущий город"

Архангельская область >> Общество >> 23.10.2017

В череповецком Дворце металлургов подвели итог конкурса "Цветущий город". Он проводится не первый год, но только в 2017 г собрал рекордное количество заявок. 114 заявок было подано местными жителями, несмотря на слишком короткое и прохладное лето.

С этого года была введена новая номинация в честь 240-летия города. Глава Череповца и председатель конкурсной комиссии М. Гусева рассказала, что было много композиций в номинациях, в том числе Октябрьский мост в форме макетов и клумб, известные предприятия, а цифра "240" была почти в каждой композиции.

Школа №26 в конкурсе принимала участие в 3 раз и заняла 3-е место в номинации за лучшее цветочное оформление территории у образовательного учреждения. О. Левицкая, председатель родительского комитета школы, рассказала, что тему юбилея города решили отразить в большой клумбе в виде сердца, чтобы продемонстрировать любовь к детям, учителям, Череповцу. Сердце выполнили из бегоний, которые именно в этом году особенно порадовали буйством красок. По краям сердца сделали кайму из цинерарий. Большую благодарность она выразила родителям, которые были как никогда активны и творчески настроены.

Детсад №?33 представил на конкурс клумбу "Горячее сердце Русского Севера" и стал победителем в категории "240 лет Череповцу". Для цветущего сердца были использованы макеты Камерного театра, кинотеатра "Комсомолец", усадьбы Гальских.

Областная больница №?2 с первого участия заняла 2-ое место среди медучреждений. Территория больницы 5 га, с яблоневым садом, парком, поэтому деревья и зоны отдыха с клумбами, малыми скульптурными композициями, кашпо были задействованы в кормлении к конкурсу. Здесь сделали цветочные формы в каскаде из петуний, 2 композиции с хостами и бархатцами.





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