НАО вошел в топ-20 самых читающих в России

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 24.10.2017

Жюри российского конкурса "Самый читающий регион" определило список субъектов РФ, которые претендуют на звание "Литературного флагмана России". Из 84 претендентов в него попали 20, среди которых оказался и Ненецкий автономный округ, представивший литературный проект "Зов морошковый земли". Он посвящен 85-летию рождения поэта П. Явтысого.

Призеры и победитель конкурса будут выбраны в начале ноября. В 2015 г в конкурсе НАО занял 2-ое место, опередив даже культурную столицу - Санкт-Петербург.

"Зов морошковой земли" – это проект, в рамках которого весь год в округе проводятся мероприятия, посвященные писателю. В общей сложности их около 100. Проект стал масштабным и самым значимым мероприятием года по продвижению чтения и книг в регионе.

В поселениях НАО проходят виртуальные чтения, выставки, литературные встречи, вечера, конкурсы, конференции и тематические уроки. Они призваны раскрыть личность Явтысого как поэта и прозаика, драматурга и художника, общественного деятеля, показать его вклад в социально-культурную жизнь Ненецкого округа.

П. Явтысый получил признание произведениями о своем крае. Свое первое стихотворение "Птицы спешат" он опубликовал в 1962 г, и долго считался поэтом одного стихотворения. Только в 1973 г к нему пришло признание, после выхода сборника "В белой панице земля". Явтысый пробовал себя прозе, драматургии, а писал чаще на ненецком языке. С 1978 г он является членом Союза писателей.

Справка. "Самый читающий регион" – всероссийский конкурс, впервые стартовавший в 2015 г - в Год литературы. Он должен оценить вклад регионов в продвижение литературы, усилить ее влияние в регионе, поощрить регионы за доступность чтения для граждан. В самом первом конкурсе участвовали 83 региона, а победу одержала Ульяновская область. В 2016 г. звание "Литературного флагмана" получила Воронежская область.

В 2017 г конкурс стартовал в мае. Его организовали Российский книжный союз и Федеральное агентство по печати.





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