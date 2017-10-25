Проезда Сибиряковцев в Архангельске сдадут раньше срока
Реконструкция проезда Сибиряковцев завершится на год раньше, чем было запланировано. Об этом рассказал губернатор Архангельской области И. Орлов во время встречи с главой Архангельска И. Годзишыным.
В 235 млн руб. обошлись работы по реконструкции важнейшей городской артерии. Проезда Сибиряковцев коснулась не только замена асфальтового покрытия, но и расширение проезжей части. Теперь она составляет 4 полосы, новые подземные коммуникации, обустроенную парковку, тротуары, освещение в соответствии со стандартами.
Изначально планировалось, что такой объем работ подрядчик сможет выполнить за 2 года, но благодаря грамотным кадровым и инженерно-производственным решениям удалось значительно опередить срок. Сейчас работы выполнены на 85%.
И. Орлов сообщил, что оценил ход работ. Подрядчик с задачей справляется, а реконструкция практически завершена. Финансирование будет осуществляться в течение 2017 и 2018 гг., но так как в полном объеме работы могут закончить в течение нескольких недель, будет решаться вопрос о пополнении дорожного фонда в текущем году.
И. Нечаев, директор "Севзапдорстроя", пояснил, что из работ осталось сделать 200 м дорожного покрытия. Ранее была выполнена огромная работа по строительству систем тепло- и водоснабжения, оптоволокна, электрокоммуникаций, после чего к сетям был подключен больничный городок. На 500 м уже нанесена разметка, почти готова установка опор освещения для светофорного комплекса.
На этом участке светофоры будут работать согласованно, а на начальном этапе будет проведена оценка правильности такого решения. Завершение реконструкции проспекта позволит взять в работу еще одну магистраль. Муниципальные власти проработали проектную и сметную документации. Нацпроект выделят финансирование из казны региона.
Рекомендуем по теме:
"Газпром" планирует направить на расширение газотранспортных мощностей Вологодской области 33 млрд руб.
"Вологодский осенний фотовернисаж" станет для Воскресенского собора последним
Что посмотреть, отправляясь в Минск на выходные
В Пряже коровы умирают от голода
В ДК "Арктика" Нарьян-Мара прошла ярмарка "Для тех, кто сердцем молод"
Вологодского бизнесмена обвинили в захвате 0,03 кв. м земли
Ландшафт Зарецкого парка Петрозаводска улучшали высадкой деревьев
"Первозданная Россия" вызвала ажиотаж у мурманчан