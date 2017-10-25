Проезда Сибиряковцев в Архангельске сдадут раньше срока

Реконструкция проезда Сибиряковцев завершится на год раньше, чем было запланировано. Об этом рассказал губернатор Архангельской области И. Орлов во время встречи с главой Архангельска И. Годзишыным.



В 235 млн руб. обошлись работы по реконструкции важнейшей городской артерии. Проезда Сибиряковцев коснулась не только замена асфальтового покрытия, но и расширение проезжей части. Теперь она составляет 4 полосы, новые подземные коммуникации, обустроенную парковку, тротуары, освещение в соответствии со стандартами.



Изначально планировалось, что такой объем работ подрядчик сможет выполнить за 2 года, но благодаря грамотным кадровым и инженерно-производственным решениям удалось значительно опередить срок. Сейчас работы выполнены на 85%.



И. Орлов сообщил, что оценил ход работ. Подрядчик с задачей справляется, а реконструкция практически завершена. Финансирование будет осуществляться в течение 2017 и 2018 гг., но так как в полном объеме работы могут закончить в течение нескольких недель, будет решаться вопрос о пополнении дорожного фонда в текущем году.



И. Нечаев, директор "Севзапдорстроя", пояснил, что из работ осталось сделать 200 м дорожного покрытия. Ранее была выполнена огромная работа по строительству систем тепло- и водоснабжения, оптоволокна, электрокоммуникаций, после чего к сетям был подключен больничный городок. На 500 м уже нанесена разметка, почти готова установка опор освещения для светофорного комплекса.



На этом участке светофоры будут работать согласованно, а на начальном этапе будет проведена оценка правильности такого решения. Завершение реконструкции проспекта позволит взять в работу еще одну магистраль. Муниципальные власти проработали проектную и сметную документации. Нацпроект выделят финансирование из казны региона.