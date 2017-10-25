Реконструкцию боя "За советскую власть на Севере 1917 г" провели в Архангельске

Стрельба и взрывы гранат, запах пороха и раненые солдаты – все это часть реконструкции боя "За советскую власть на Севере 1917 г". Действие заняло всего 3 минуты, и этот мини-бой состоялся на базе центра патриотического воспитания Архангельска. Зрителями шоу стали юнармейцы, а представил эпизод боя клуб военно-исторической реконструкции "Северная Двина" (Северодвинск).



Инициаторы мероприятия - северодвинские реконструкторы, а проведение поддержал штаб "Юнармии" региона, центр "Патриот" и военно-патриотический клуб "Орден".



Руководитель штаба "Юнармии" М. Устинов отметил, что для исторического воспитания реконструкция - дело полезное и нужное. В 2017 г регион отмечает 100-летие революции, а юнармейское движение не смогло обойти стороной эту дату. На Дне живой истории ребятам предложили посмотреть, как жили, воевали предки в то время, не имея техники.



Помимо мини-боя реконструкторы представили коллекцию снаряжения и униформы первой, второй мировых войн, гражданской войн на выставках "Награды Великой отечественной" и "Солдатская еда на фоне столетий".



Л. Евтсафьева, представитель ВИК "Северная Двина", уверена, что для молодежи подобные мероприятия имеют огромное значение. Это не интернет и книги, это осязаемо, и дети у которых лучше развито визуальное восприятие, лучше запомнятся то, что однажды увидели, чем, то, что 10 раз прочитали. Кроме того, некоторые исторические моменты понять можно только подобным образом. Посмотреть – это интересно, понятно, наглядно. Такие мероприятия вызывают желание интересоваться историей страны, предков, самим принимать участие в реконструкциях. Юнармейское движение и дальше планирует продолжать работать в этом направлении.



На данный момент в регионе в рядах юнармии числятся 800 мальчиков и девочек.