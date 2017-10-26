"Форум неравнодушных" прошел в Сыктывкаре

Республика Коми >> Общество >> 26.10.2017

Вчера на базе СГУ им. П. Сорокина прошел республиканский слет студентов - "Форум неравнодушных". Его инициатором уже второй год становится Министерство внутренних дел Коми.

Цель студенческого слета - привлечение студентов и молодежи к реализации госполитики в области обеспечения безопасности.
Министр внутренних дел Коми В. Половников отметил, что проведение форума среди студенчества актуально, потому что молодежь как никто может помочь в обеспечении безопасности, в борьбе с наркотиками, экстремизмом, может формировать правосознание, воспитывать непримиримость к нарушению прав, преступности, к нарушению свобод. Это может создать мощный барьер распространению идеологии любых видов преступности.

Молодежь всегда отличается самой активной жизненной позицией, поэтому восприимчива к общественно-политическим идеям, и экстремистского характера в том числе. Студенты - самая активная категория молодежи, поэтому ее привлечение к профилактике идей терроризма и экстремизма, противодействия наркомании, антиобщественным проявлениям, является важным.
Проведение слета способствует близкому знакомству с работой сотрудников органов внутренних дел, общественного правопорядка.

Проректор по админработе СГУ отметил, что в рамках форума будут работать 4 тематические площадки: "За здоровый образ жизни", "Служба в органах внутренних дел", "Информационная безопасность", "Мы – за порядок на улицах". Также будут организованы экспозиции экспертно-криминалистического центра, управления ГИБДД, состоится встреча с М. Брежневым, председателем правления центра "Звезда".

Экспертами слета выступили представители Министерства внутренних дел Коми, наркологического диспансера и Управления организации охраны общественного порядка.





Рекомендуем по теме:

В Коми открылся фестиваль "Наука 0+"

В Коми организуют передвижную выставку для патриотического воспитания молодежи

В Петрозаводске проходит слет молодых специалистов сферы здравоохранения Карелии

Молодежный форум "Арктика. Сделано в России" завершил работу под Архангельском

В Коми за прошлый год совершено 6300 преступлений в нетрезвом состоянии

Молодежь Петрозаводска пообщалась с экспертами по вопросам профилактики терроризма и экстремизма


"Вологодский осенний фотовернисаж" станет для Воскресенского собора последним

Что посмотреть, отправляясь в Минск на выходные

В Пряже коровы умирают от голода

В ДК "Арктика" Нарьян-Мара прошла ярмарка "Для тех, кто сердцем молод"

Вологодского бизнесмена обвинили в захвате 0,03 кв. м земли

"Первозданная Россия" вызвала ажиотаж у мурманчан

Ландшафт Зарецкого парка Петрозаводска улучшали высадкой деревьев
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета