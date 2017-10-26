"Форум неравнодушных" прошел в Сыктывкаре

Вчера на базе СГУ им. П. Сорокина прошел республиканский слет студентов - "Форум неравнодушных". Его инициатором уже второй год становится Министерство внутренних дел Коми.



Цель студенческого слета - привлечение студентов и молодежи к реализации госполитики в области обеспечения безопасности.

Министр внутренних дел Коми В. Половников отметил, что проведение форума среди студенчества актуально, потому что молодежь как никто может помочь в обеспечении безопасности, в борьбе с наркотиками, экстремизмом, может формировать правосознание, воспитывать непримиримость к нарушению прав, преступности, к нарушению свобод. Это может создать мощный барьер распространению идеологии любых видов преступности.



Молодежь всегда отличается самой активной жизненной позицией, поэтому восприимчива к общественно-политическим идеям, и экстремистского характера в том числе. Студенты - самая активная категория молодежи, поэтому ее привлечение к профилактике идей терроризма и экстремизма, противодействия наркомании, антиобщественным проявлениям, является важным.

Проведение слета способствует близкому знакомству с работой сотрудников органов внутренних дел, общественного правопорядка.



Проректор по админработе СГУ отметил, что в рамках форума будут работать 4 тематические площадки: "За здоровый образ жизни", "Служба в органах внутренних дел", "Информационная безопасность", "Мы – за порядок на улицах". Также будут организованы экспозиции экспертно-криминалистического центра, управления ГИБДД, состоится встреча с М. Брежневым, председателем правления центра "Звезда".



Экспертами слета выступили представители Министерства внутренних дел Коми, наркологического диспансера и Управления организации охраны общественного порядка.