Фасады исторических зданий Мурманска будут перекрашивать в "родной" цвет

Один из первых получит исторический цвет дом на проспекте Ленина. Он, согласно архивным документам 1938 г, был выкрашен в светло-бежевые оттенки, поэтому после окончания капитального строительства все его этажи будут выглядеть так же. Подрядчики серьезно подошли к вопросу, а на фасаде уже виден цвет, каким он будет в будущем.



Фонд капремонта региона доказал необходимость своего существования, так как решает вопросы многоквартирных домов, о чем заявил глава администрации Мурманска А. Сысоев. Сейчас в городе выполняется покраска фасада д. №6 на ул. Перовской, исторические цвета получат дома №78, 79, 81, 83 и 85 на проспекте Ленина. Первый этап ремонта фасадов на объектах культурного наследия скоро завершится. С ноября процесс будет приостановлен, так как технологический перерыв необходим на зимний период. Подрядные организации обязаны будут на это время демонтировать строительные леса, а после наступления устойчивых плюсовых температур капремонт продолжится. Об этом сообщил А. Емельянцев, гендиректор ФКР МО.



Капремонт по другим работам на внутридомовых инженерных системах, крыше, лифтах в многоквартирных домах, будет продолжен. Фасадные работы при минусовых температурах выполнять нельзя, так как этого не позволяет технология.



130 домов Мурманска находятся в работе фонда капремонта, но сколько из них будет готовы к сдаче в этом году, не сообщается.

Во время работ на некоторых заданиях возникают проблемы с арендаторами или жильцами. Например, если это дом сталинских времен, в нем балконы не должны быть застеклены, поэтому все остекление нужно демонтировать, с чем арендаторы не согласны. Но закон загасит о том, что ни застекленных балконов, ни антенн, ни кондиционеров на исторических зданиях быть не должно.