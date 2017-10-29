Росгосцирк передаст свою землю в собственность Архангельской области

Архангельская область >> Общество >> 29.10.2017

Земельный участок, на котором находится цирк, и само здание, принадлежат федеральной структуре. Прилегающая территория находится в ведении области. Эти земли нужно было объединить, чтобы возвести на этом месте концертный зал и благоустроить парковку и прилегающую к ней зону.

Глава города И. Годзиш рассказал, что в Росгосцирк направлено 5 писем только за этот год, и только недавно получен положительный ответ. Росгосцирк согласился на передачу имущественного комплекса на уровень региона. Теперь нужно одобрение федерального министерства имущества, а практика показала, что это процесс долгоиграющий и может затянуться на несколько месяцев. Принципиально важное решение уже принято, а это дает возможность двигаться дальше.

Пока вопрос передачи объединенного участка в собственность муниципалитета рассматривается, власти Архангельска приступили к подготовке территории и начали с засыпки котлована. После приведения территории в безопасное состояние, снесут забор, который много лет портил внешний вид центральной городской улицы. Параллельно идут переговоры с инвестором, который изъявил женщине построить новый эстрадно-цирковой комплекс.

Департамент градостроительства досконально прорабатывает юридические аспекты, поскольку участок должен быть предоставлен без дальнейшей смены предназначения его использования. Это исключит вариант, при котором бизнесмен возьмет участок под концертно-цирковой объект, а построит торговый центр.

Для города строительство концертно-циркового зала необходимо. Архангельск нуждается в современной площадке, на которой можно было бы организовать праздничные мероприятия, шоу, представления и много другое. Это будет хорошей альтернативной для концертов в зимнее время.





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