Росгосцирк передаст свою землю в собственность Архангельской области

Земельный участок, на котором находится цирк, и само здание, принадлежат федеральной структуре. Прилегающая территория находится в ведении области. Эти земли нужно было объединить, чтобы возвести на этом месте концертный зал и благоустроить парковку и прилегающую к ней зону.



Глава города И. Годзиш рассказал, что в Росгосцирк направлено 5 писем только за этот год, и только недавно получен положительный ответ. Росгосцирк согласился на передачу имущественного комплекса на уровень региона. Теперь нужно одобрение федерального министерства имущества, а практика показала, что это процесс долгоиграющий и может затянуться на несколько месяцев. Принципиально важное решение уже принято, а это дает возможность двигаться дальше.



Пока вопрос передачи объединенного участка в собственность муниципалитета рассматривается, власти Архангельска приступили к подготовке территории и начали с засыпки котлована. После приведения территории в безопасное состояние, снесут забор, который много лет портил внешний вид центральной городской улицы. Параллельно идут переговоры с инвестором, который изъявил женщине построить новый эстрадно-цирковой комплекс.



Департамент градостроительства досконально прорабатывает юридические аспекты, поскольку участок должен быть предоставлен без дальнейшей смены предназначения его использования. Это исключит вариант, при котором бизнесмен возьмет участок под концертно-цирковой объект, а построит торговый центр.



Для города строительство концертно-циркового зала необходимо. Архангельск нуждается в современной площадке, на которой можно было бы организовать праздничные мероприятия, шоу, представления и много другое. Это будет хорошей альтернативной для концертов в зимнее время.