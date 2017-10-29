В Архангельске принимает посетителей кафе для приемных семей

Здесь собираются люди со схожими проблемами, которые стараются решать сообща.



Несколько лет назад благодаря Архангельской общественной организации "Приемная семья" открылось родительское кафе, в которое мог придти любой, у кого в семье воспитывается приемный ребенок. Один раз в неделю здесь собираются уже знакомые друг с другом родители и новички. Они в непринужденной обстановке делятся своими проблемами, потом оказывается, что не в одной семье существуют схожие проблемы. Это помогает людям сблизиться, принять какие-то важные решения, и только от этого становится легче.



Иногда люди предпочитают отвлечься и порадоваться жизни, поэтому на базе кафе проводятся мероприятия, позволяющие расслабиться и отдохнуть. Также здесь проводят мероприятия для детей, направленные на то, чтобы сдружить и объединить семьи. Большой плюс работы в постепенном приобщении к общению пап, потому что раньше сюда приходили только мамы и бабушки.



6 лет кафе сотрудничает с библиотекой, и один раз в месяц родители и дети ходят в библиотеку, где читают, участвуют в конкурсах, что также объединяет родителей и детей.



Также родители с детьми регулярно занимаются творчеством, создавая самые разные поделки, которые отправляются на ярмарку, а заработанные деньги отдаются на благотворительные цели в рамках акции "Подарок от Деда мороза". Это дает детям новое ощущение, и они начинают понимать, что подарки не только принимать приятно, и дарить кому-то.



Родительское кафе – это своеобразный клуб по интересам, в который можно придти, пообщаться со старыми друзьями, познакомиться с новыми, а главное – у всех есть одна общая тема для разговора, поэтому остаться неуслышанным и непонятым невозможно.