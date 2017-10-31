Трансконтинентальная экспедиция финишировала в Анадыре

Архангельская область >> Общество >> 31.10.2017

4 автомобиля "Шерп" в составе экспедиции "На Восток!" стартовали в Архангельске еще в апреле, а их торжественная встреча состоялась только на днях на площади центра Чукотки.

Экспедиция "На Восток!" вышла из Архангельска, прошла через Нарьян-Мар, Воркуту, Салехард, Норильск, Новый Уренгой, Батагай и Анадырь. Ее главная задача заключалась в прохождении летнего маршрута параллельно Полярному кругу, демонстрация возможности транспортного сообщения без перерыва на лето и зиму в труднодоступных районах Севера.

Экспедиция совершила прохождение сквозь арктические территории на колесной технике. По плану ее члены собирались финишировать в ноября в Петропавловске-Камчатском, а потом решили, что после передышки в Анадыре доберутся до Берингова моря и до Аляски. Вторая часть экспедиции начнется в начале 2019 г.

Автопробег на "Шерпах" был организован в России, маршрут был составлен так, чтобы он проходил по местами, где раньше колесная техника никогда не появлялась. Уникальность разработки в сочетании высокой проходимости по бездорожью и экологичности конструкции, так как благодаря низкому давлению на грунт вездеход не порождает почвенно-растительный покров в тундре и экосистему Заполярья. При минимальном воздействии на природу можно путешествовать по полному бездорожью, что и было доказано группой. Большую роль в этом сыграл вездеход "Шерп".

В составе команды было 8 человек с большим опытом в сложных походах (главный конструктор "Шерп" А. Гарагашьян, специалист НИИ Арктики и Антарктики В. Николаев, главный механик производства "Шерп" В. Шильников и др.).

Сейчас члены экспедиции отдыхают дома, анализируют пройденный этап, делают выводы, после чего будут готовиться ко второй части экспедиции. На это уйдет не менее года.





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