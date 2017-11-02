В Мурманске появилось судно "Академик Примаков"

Научно-исследовательское судно, купленное "Севморнефтегеофизикой" ("дочкой" Росгеологии), названо "Академик Примаков". Его крестной матерью стала вдова политика, госдеятеля, ученого Е. Примакова, Ирина Борисовна.



Новое имя судно присвоили в Мурманске. В июне "Севморнефтегеофизика" и Schlumberger на Петербургском международном экономфоруме заключили соглашение о покупке российской стороной современного судна Western Neptune. Это судно уникальное и способное решать сложнейшие задачи в арктическом регионе и в любых акваториях. Корабль отвечает современным требованиям, стандартам производства работ. Об этом рассказал директор Росгеологии Р. Панов.



Вдова Е. Примакова отметила, что ее муж прожил яркую, непростую жизнь, но умел с трудностями справляться блестяще, чего она желает и короблю, названому в его честь.



Губернатор Мурманской области М. Ковтун считает, судно является мощным современным инструментом покорения Арктики. Шельф Арктической зоны очень богат, и "Академик Примаков" может стать ключом для этой кладовой. Мурманская область - плацдарм освоения арктического шельфа, а это огромная ответственность и честь.



М. Ковтун уверена, что сотрудничество с Росгеологией будет способствовать формированию нефтегазохимического кластера в Кольской опорной зоне.



Покупка Western Neptune - часть политики компании, направленной на модернизацию и обновлению сейсморазведочного флота России. В результате "Севморнефтегеофизика" укрепит позиции на внешнем и внутреннем сервисных рынках, получит инструмент реализации эффективных морских стратегий.



Western Neptune построено для нужд геофизического отделения Baker Hughes. Эта модель разработана по требованиям бесшумности при высокой сейсмической мощности. На судне 16 сейсмокос для 3D сейсмики.



