В правительстве Архангельской области выбирают способ помощи пострадавшим дольщикам жилкомплекса "Ленинградский"

Архангельская область >> Общество >> 03.11.2017

Региональное правительство нашло потенциального инвестора, который достроит проблемный жилкомплекс "Ленинградский". Имя подрядчика решили не назвать, поскольку имеются и другие варианты восстановления прав обманутых дольщиков Архангельска.

Привлечь инвесторов для завершения объектов власти пытаются выгодными предложениями. Например, им готовы отдать земельные участки под строительство без законных в таком случае торгов. Один из возможных вариантов - предоставление участков, освобождающихся после расселения людей из аварийного жилфонда.

Но обманутые дольщики о подобной новости не слышали и опасаются, что это может стать очередным трюком и попыткой успокоить негодующих людей, которые в этом месяце собрались провести митинг в защиту своих прав. В инспекции госстройнадзора Архангельской области рассказали, что дольщиков не поставили в известность по причине того, что окончательного варианта решения проблемы пока нет, а то, что они слышали, всего лишь один из рассматриваемых.

Руководитель инспекции А. Менькин сообщил, что работает в разных направлениях, и не только в возможности завершить строительство, но и по восстановлению нарушенных прав дольщиков другими способами. Например, можно предоставить жилье в других субъектах недвижимости социальным инвестором или выплатить денежную компенсацию. Пока с окончательным вариантом не определятся, никакой официальной информации предоставлять не будут.

История с недостроенным жилым домом в 9 этажей продолжается уже год. Его должны были ввести в эксплуатацию до нового 2017 г, но поняли, что не смогут этого сделать.

В отношении директора компании "Стройресурс" А. Колмакова возбудили уголовное дело и установили, что с января по март 2016 г он потратил деньги дольщиков не по прямому назначению. Куда делиться 15 млн руб., до сих пор выясняет следствие.





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