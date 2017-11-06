В Сыктывкаре подвели итоги конкурса концепции парка им. Кирова

Республика Коми >> Общество >> 06.11.2017

Подведен итог конкурса архитектурных проектов по обустройству набережной в сыктывкарском парке им. Кирова. Третье место взял казанский проект, второе – московский, первое – местный.

Чтобы учесть мнение большего количества горожан, администрация города в начале лета объявила конкурс. Он проводился по разным номинациям, исходя из возраста участников. Ключевым мотивом, объединившим работы, стал этнический. Его необходимо было учесть на втором этапе конкурса среди профессионалов. В нем было заявлено 21 работа. Определяли победителей сами жителям Коми путем голосования за понравившийся вариант. Затем работы смотрели на конкурсной комиссии из представителей архитектурного сообщества России и Коми.

Жюри немного задержало объявление победителей, и вместо того, чтобы сделать это 25 октября, сделало это только вчера. Лучшей работой стала предложение коллектива из Сыктывкара "Тochka". Он опередил ближайшего конкурента на 11 баллов и вошел в топ–3 и по результатам народного голосования.

Члены жюри подчеркнули, что приятно было видеть стремление горожан принять участие в выборе того, как будет выглядеть их город в ближайшем будущем. Многие этнические элементы в оформлении проекта выгляди неизбито и привлекательно.

Некоторые работы в число лидеров не попали по причине перенасыщенности элементами декора. На маленьком пространстве проектировщики стремились вместить слишком много объектов. "Tochka" победила, потому что предложила вариант для прогулок в любое время года, и он не был перегружен декором.

Также комиссия приняла решение использовать некоторые идеи, предложенные другими участникам конкурса. Например, объединенный с лестницей пандус и ограждения с национальным колоритом.

Мэр города В. Козлов завил, что все участники конкурса получат дипломы, а их проекты станут "изюминкой" их портфолио. Победитель получит 200 тыс. руб.





Рекомендуем по теме:

В Архангельске выбрали победителей конкурса "Студент года"

Молодежный форум "Арктика. Сделано в России" завершил работу под Архангельском

В Карелии выбирали лучшую елку из мусора

4,8 млн руб. в виде грантов получили 10 проектов некоммерческих организаций Архангельской области

22 фотоработы будут сегодня представлены на выставке "Мурманск. Сто лет, сто зим"

В Череповце выбрали лучших в конкурсе "Цветущий город"


70 спортсменов Вологды сдали нормы ГТО по плаванию

Ненецкое отделение общественной организации Российский Красный Крест совместно с ГБУЗ "Ненецкая окружная больница" подписали Соглашение о взаимодействии

25 безработных переподготовит центр занятости НАО

Воркута нуждается в новых шахтах

Внутрендневная тороговля на Форекс. Что нужно знать?

С января 2018 г минимальная оплата труда в Карелии составит 10 тыс. руб.

Хитом Вологодской ярмарки стали шампиньоны
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета