В Сыктывкаре подвели итоги конкурса концепции парка им. Кирова

Подведен итог конкурса архитектурных проектов по обустройству набережной в сыктывкарском парке им. Кирова. Третье место взял казанский проект, второе – московский, первое – местный.



Чтобы учесть мнение большего количества горожан, администрация города в начале лета объявила конкурс. Он проводился по разным номинациям, исходя из возраста участников. Ключевым мотивом, объединившим работы, стал этнический. Его необходимо было учесть на втором этапе конкурса среди профессионалов. В нем было заявлено 21 работа. Определяли победителей сами жителям Коми путем голосования за понравившийся вариант. Затем работы смотрели на конкурсной комиссии из представителей архитектурного сообщества России и Коми.



Жюри немного задержало объявление победителей, и вместо того, чтобы сделать это 25 октября, сделало это только вчера. Лучшей работой стала предложение коллектива из Сыктывкара "Тochka". Он опередил ближайшего конкурента на 11 баллов и вошел в топ–3 и по результатам народного голосования.



Члены жюри подчеркнули, что приятно было видеть стремление горожан принять участие в выборе того, как будет выглядеть их город в ближайшем будущем. Многие этнические элементы в оформлении проекта выгляди неизбито и привлекательно.



Некоторые работы в число лидеров не попали по причине перенасыщенности элементами декора. На маленьком пространстве проектировщики стремились вместить слишком много объектов. "Tochka" победила, потому что предложила вариант для прогулок в любое время года, и он не был перегружен декором.



Также комиссия приняла решение использовать некоторые идеи, предложенные другими участникам конкурса. Например, объединенный с лестницей пандус и ограждения с национальным колоритом.



Мэр города В. Козлов завил, что все участники конкурса получат дипломы, а их проекты станут "изюминкой" их портфолио. Победитель получит 200 тыс. руб.