Свято-Стефановский кафедральный собор приглашает на работу

Архангельская область >> Общество >> 08.11.2017

Жители Сыктывкара, у которых возникла необходимость во временной подработке, могут поработать в Свято-Стефановском кафедральном соборе. У храма есть собственное хозяйство, которому не помешает помощь, о чем сообщил архиепископ Питирим.

Это предложение связано с тем, что этой осенью наблюдается повальное покушение на собственность церквей и храмов. За последние 30 лет это первый подобный случай, поэтому настоятели бьют тревогу и обеспокоены охраной религиозных заведений в столице Коми.

Архиепископ Питирим утверждает, что попытки грабителей объясняются тем, что им кажется, что это самый легкий путь получить наживу и средства к существованию. В епархии считают, что воры крадут инвентарь, иконы и прочее, для того чтобы впоследствии их перепродать.

В ответ на это архиепископ предлагает не рисковать свободой ради наживы, а прийти на временные работы, потому что в рабочей силе потребность всегда есть. На хозяйстве кафедрального собора работают разные люди, а в благодарность получают пищу и кров над головой. Никаких документов, дипломов для временного трудоустройства у людей не просят, а оплата труда в размере 500 руб. предоставляется каждый день. Можно работать сутками, можно неделями или даже месяцами, и каждый решает сам, сколько он хочет работать и когда ему делать выходные. Во время работы всех тружеников кормят, поэтому это довольно неплохой способ не только заработать, но и параллельно совершить благое дело.

Также архиепископ напомнил, что попытка ограбить храм, даже если она неудачная, использование любых незаконных действий по отношению к церкви, по церковным канонам считаются тройным грехом, требуя троекратного искупления. Стоит несколько раз подумать, прежде чем подвергать себя божьей каре ради сиюминутной выгоды.





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