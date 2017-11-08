В Архангельске вспоминали жертв политрепрессий

Архангельская область >> Общество >> 08.11.2017

В Архангельске вспоминали жертв политических репрессий. Началось мероприятие с традиционного митинга у Соловецкого камня, а потом продолжилось акцией у театра драмы, где назвали всех невинно убиенных.

Параллельно местные сталинисты старалась заверить общественность, что поклонников вождя до сих больше, чем противников, осуждающих пролитую им кровь и массовые убийства. Отчасти это правда или пассивность людей, потому что традиционно на митинги памяти приходит очень мало людей, даже учитывая тот факт, что в регионе репрессии затронули почти каждую семью.

Журналист В. Лойтер вспомнил, что когда начали проводиться первые митинги у Соловецкого камня, людей было в 2 раза больше, чем сейчас. Многие умерли в силу почтенного возраста, а внуки не считают необходимым чтить память репрессированных предков. Тема репрессии, пик обсуждения которых пришелся на конец 80-х - начало 90-х гг., почему-то сейчас усиленно задвигается на второй план. О ней предпочитают вообще не говорить.

На Соловках размещался наводящий ужас СЛОН, и даже про него туристам стараются не рассказывать, чтобы не очернять российскую власть. Туристов привадят только на Секирку, показывают место, где были заключены узники, показывают небольшой музей ГУЛАГа. На массовые захоронения узников лагеря туристов не водят. В связи с этими складывается впечатление, что непопулярную страницу истории негласно стараются забыть и не позориться перед иностранцами.

Тем временем в Архангельске возникла идея открыть сайт "Подвига народа", на котором люди могут найти данные на репрессированных. Количество братских могил, известных и неизвестных, зашкаливает, тысячи имен преданы забвению, поэтому пока судьба сайта не определена.





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