Телепроект "Регион 29" принимает гостей

Студенты колледжа телекоммуникаций Архангельска посетили с экскурсией телестудию. Ребятам эта тема была особенно интересна, потому что они обучаются по специальности "Радиосвязь, радиовещание, телевидение", и поход в холдинг "АТК-Медиа" оказался вопросом времени. Здесь они хотели увидеть производственный процесс проекта "Регион 29", а возможно, и присмотреть будущее место работы.



Они уже изучили искусство монтажа, съемок, организации прямых эфиров, но пока только в теории, а оттачивать мастерство приходилось в учебных студиях. Теперь пришло время узнать, насколько знания и навыки соответствуют реальности. Как показывает практика, эти два понятия бывают абсолютно несовместимы, а выражение "забудьте все, чему вас учили", стало горькой правдой жизни.



Ребята побывали в операторской, студии, аппаратных, пообщались с режиссерами, трафик-менеджерами, корреспондентами, продюсерами. Везде им рассказывали о тонкостях работы на ТВ.



Студия "Региона 29" несколько раз в день выдает в эфир новости региона, сюда же приходят гости программ "Парламентарии", "13-й этаж", "Открытый регион".



Чтобы зрителю было понятно и просто, требуется серьезная подготовка каждого члена съемочной группы. Даже прогноз погоды - приложение усилий 10 человек, каждый из которых оперативно работает, чтобы вовремя подать актуальную информацию о температуре и вероятности осадков.



Первая экскурсия стала началом подобных мероприятий, и следующая студенческая группа придет в студию во вторник. Но подобные экскурсии могут посетить не только студенты профильных вузов. Студенты других учебных заведений, школьники также могут подать заявку на групповые посещения святая святых Архангельского телевидения.