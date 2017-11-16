Столицу Коми могут перенести в Ухту

В Госсовет Коми поступили документы о проведении референдума по вопросу переноса столицы Коми в Ухту. Для этого сначала нужно проверить поступившие документы на соответствие требованиям ст. 12 ФЗ о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ и ст. 8 и 9 Закона РК "О выборах и референдумах в Коми".



Документы направлены на лингвистическую и правовую экспертизы. Если заключения по ним подготовят до заседания Комитета по законодательству 22 ноября, то вопрос будет рассмотрен. Нельзя исключить и такой вариант, при котором Комитет рекомендует внести вопрос в повестку заседания Госсовета Коми 23 ноября.



Ранее председатель Госсовета Коми Н. Дорофеева утверждала, что в повестку заседания вопрос не включен, поскольку документ все необходимые процедуры не прошел.



Тем временем в соцсетях активно обсуждают предстоящий референдум о снятии с Сыктывкара статуса столицы Коми и переносе столицы в Ухту. Многие не верят, что этот вопрос будет поднят Госсоветом региона, так как не видят необходимости переноса. Тем не менее, в проведенных в разных соцсетях опросах 60% опрошенных считают, что ничего менять не надо, 26% хотят видеть столицей Ухту, а 13% все равно.



Напомним, что вопрос о переносе столицы последний раз поднимался еще до ВОв, но война помешала процессу, а потом о нем просто забыли. Кстати, тогда столицей тоже хотели сделать Ухту.



Большинство людей не видят необходимости в переносе столицы, потому что считают, что от этого абсолютно ничего не изменится, и людям легче жить не станет. Порадовать перенос может только ухтинцев, которым будет приятно жить в столице.



Некоторые считают, что именно в Сыктывкаре сосредоточен национальный потенциал Коми, а после переноса столицы он может рассыпаться, а республика вообще потеряет свой статус.

