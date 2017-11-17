На МКС побывали рисунки архангельской детворы

Рисунки участников конкурса "Дети рисуют мир" побывали на космической станции и возвратились на Землю. Всего на всероссийском конкурсе было представлено несколько тысяч рисунков, в том числе и от детей со всего СНГ. Из них только 16 были отправлены на орбиту в статусе лучших из лучших.



Среди победителей оказались дети из столицы Поморья, Чечни, Осетии, Луганской, Донецкой республик, которые видели боевые действия, разрушения, испытывали голод и лишения, теряли родных, друзей. Рисунки детей – это отражение их эмоций, своеобразный протест против войны, террора, обращение к взрослым о том, что конфликты и вражда им не нужны, а они хотят мира.



Несмотря на то, что лучшие работы отобрало жюри, складывается впечатление, что отбиралась они не содержанию рисунка, а по адресам юных художников, потому что победителями оказались в основном дети из регионов, в которых шли или идут боевые действия. Это выглядело несколько несправедливым по отношению к другим детям.



Но жюри выбрало, как посчитало нужным, и именно 16 рисунков отправились в космос. Из не боевых регионов только Архангельская область оказалась в числе победителей. Там их сфотографировали у иллюминаторов на фоне Земли, отметили печатью МКС и вернули на Землю.



Для ребят ценным подарком стал видеоролик, в котором "космический привет" всем жителям Архангельской области передали Ф. Юрчихин и С. Рязанский - члены экипажа экспедиции МКС. В городской библиотеке Архангельска им. Е. Коковина рядом с рисунками находятся и их фотографии в невесомости. А победителям конкурса рисунков достались грамоты от Центра подготовки космонавтов.



Детские рисунки передадут в музей космонавтики им. Ю. Гагарина Звездного.











