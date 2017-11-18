Глава НАО побывал на стройках Нарьян-Мара

И. о. губернатора НАО А. Цыбульский побывал с рабочей поездкой на стройках п. Искателей и Нарьян-Мара. Со своим профильным заместителем А. Еремеевым и руководителями подрядчиков он осмотрел строящиеся жилые дома и соцобъекты. Большинство из них строятся из материалов, изготовленных на заводе "Заполярье".



Самая масштабная стройка идет в новом микрорайоне на ул. Авиаторов. Здесь строят жилье и необходимую для новоселов инфраструктуру – детсад, школу, торговый центр и ФОК. Новый ФОК станет самым большим в регионе. Его площадь составляет 4,7 тыс. кв. м. На территории обустроят парковую зону, детские площадки, набережную. Внутри здание разделят на 3 части – бассейн с 5 дорожками, спортзалы для фитнеса, борьбы, бокса, универсальный зал для игр, где планируют проводить соревнования общероссийского уровня по мини-футболу. Строительство планируют закончить к концу 2019 г, а пока здесь только забиты сваи и подготовлен котлован под чашу бассейна.



В микрорайоне Авиаторов продолжается строительство дома в 7 этажей на 294 квартиры. Его конструкция запроектирована в сборно-монолитном каркасе. Дом будут сдавать посекционно, 3 первых секции сдадут в марте следующего года, еще 3 - в июне. Завершить дом планируют в ноябре 2018 г. 84 рабочих производят внутренние отделочные работы, внешнюю отделку навесных фасадов. Глава региона отметил, что единый стиль отделки домов в квартале будет выглядеть очень привлекательно, и его нужно сохранить для будущих зданий.



Также глава региона осмотрел строящийся отельный комплекс на ул. Рыбников, новостройку по ул. Тыко Вылка, территорию для вертикальной планировки земельных участков для многодетных семей.



В п. Искателей Цыбульскому показали два дома на ул. Поморская, в которых 43 квартиры пойдут на расселение очередников.