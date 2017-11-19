В Карелии выпрямляют трассу А-121

В Карелии приступили к строительству 4-километрового отрезка федеральной трассы "Сортавала".



Упрдор "Кола" строит новое направление трассы А-121 со стороны границы с Ленобластью. Начался третий этап работ в Лахденпохском районе республики.



Федеральные дорожники построят около 14 км (с 197 по 215 км) дороги III категории с двухполосным движением по 3,5 м каждая. Новый отрезок пройдет в обход п. Ихала, что улучшит экологическую обстановку населенного пункта и увеличит пропускную способность трассы.



Ключевой задачей строительства является выпрямление трассы, так как существующая автодорога, соответствует параметрам IV техкатегории и имеет много крутых подъемов и спусков с резкими поворотами. Эти участки становятся особенно опасными, так как на них ограничена видимость. Именно здесь чаще всего происходят ДТП, особенно в ночное время, пасмурную и туманную погоду, для этой местности почти постоянную.



Трасса А-121 пересекает железную дорогу по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала в районе перегона Элисенваара - Яккима. Здесь для безопасности построят путепровод, рассчитанный на современные нагрузки. Также возведут мост 136 м через реку Ихаланйоки.



За счет строительства расстояние до финской границы станет короче на 4 км. Завершить работы 3-го этапа строительства планируют в 2019 г.



Напомним, что автотрасса А-121 "Сортавала" строится с 2012 г в обход населенных пунктов от границы с Ленинградской областью. Возведены 32,5 км дороги. Четвертый этап строительства включает объезд Лахденпохьи и Сортавалы, по которому пока ведется разработка проектной документации и сметы.