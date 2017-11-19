В Карелии выпрямляют трассу А-121

Республика Карелия >> Общество >> 19.11.2017

В Карелии приступили к строительству 4-километрового отрезка федеральной трассы "Сортавала".

Упрдор "Кола" строит новое направление трассы А-121 со стороны границы с Ленобластью. Начался третий этап работ в Лахденпохском районе республики.

Федеральные дорожники построят около 14 км (с 197 по 215 км) дороги III категории с двухполосным движением по 3,5 м каждая. Новый отрезок пройдет в обход п. Ихала, что улучшит экологическую обстановку населенного пункта и увеличит пропускную способность трассы.

Ключевой задачей строительства является выпрямление трассы, так как существующая автодорога, соответствует параметрам IV техкатегории и имеет много крутых подъемов и спусков с резкими поворотами. Эти участки становятся особенно опасными, так как на них ограничена видимость. Именно здесь чаще всего происходят ДТП, особенно в ночное время, пасмурную и туманную погоду, для этой местности почти постоянную.

Трасса А-121 пересекает железную дорогу по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала в районе перегона Элисенваара - Яккима. Здесь для безопасности построят путепровод, рассчитанный на современные нагрузки. Также возведут мост 136 м через реку Ихаланйоки.

За счет строительства расстояние до финской границы станет короче на 4 км. Завершить работы 3-го этапа строительства планируют в 2019 г.

Напомним, что автотрасса А-121 "Сортавала" строится с 2012 г в обход населенных пунктов от границы с Ленинградской областью. Возведены 32,5 км дороги. Четвертый этап строительства включает объезд Лахденпохьи и Сортавалы, по которому пока ведется разработка проектной документации и сметы.





Рекомендуем по теме:

13 км трассы М-8 после реконструкции открыли в Архангельской области

Трасса, соединяющая Финляндию и Карелию, станет федеральной

Карельские власти предлагают изменить статус трассы

400 млн руб. направят в 2017 г на строительство дорог в Нарьян-Маре

Строительство обхода Вологды начнется в августе

"Заполярье" обеспечило себя госзаказами до конца года


Ветряки в Мурманской области не проработали двух лет

Воркута нуждается в новых шахтах

Развитию малого предпринимательства в Воркуте не способствуют северные льготы

В Архангельске открылся гипермаркет "Леруа Мерлен"

Социальные выплаты жителей НАО проиндексируют

"Альфа-Банк" повысит финансовую грамотность населения Архангельска и Мурманска

В столице Поморья впервые прошло заседание Северного научно-промыслового совета
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета