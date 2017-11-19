Северодвинцы выбрали эмблему 80-летия города

Вологодская область >> Общество >> 19.11.2017

Сделали это путем голосования в соцсети "ВКонтакте" на странице Северодвинска. 80-летие город собирается отметить в следующем году, поэтому решил выбрать для всех официальных торжеств свой логотип.

На суд горожан представили 4 логотипа, которые отобрали члены оргкомитета, а на голосование дали 3 дня. Отдать голос можно было только за один проект. В результате наибольшее количество голосов получил логотип №5, на котором в разных оттенках изображены чайка, подводная лодка, волна (не хватило только изображение рыбы) и цветок шиповника с цифрой "80". Надпись под эмблемой гласит: "Северодвинск – город трудовой доблести и славы". На втором месте оказался логотип №1, на третьем – №3, менее объемные, чем победивший.

Победитель украсит улицы города, главные праздничные площадки, станет символикой на подарочной и сувенирной продукции, а также появится на официальном портале городской администрации и во всех учреждениях Северодвинска.

Глава города И. Скубенко считает, что выбранный логотип объединит все, чем Северодвинск известен и чем он может гордиться. В нем подчеркнуто, что не морем и не флотом единым живет город. Главное, что город выбрал эмблему не в последний момент, а значит, у него будет достаточно времени, чтобы логотип появился вовремя везде, где он должен быть размещен.

Не обошлись выборы и без забавного совпадения: в сети подметили, что цветок шиповника уж очень похож на золотую розу с герба дома Тиреллов из сериала "Игра престолов", не иначе как автор победившего логотипа является его поклонником, вот и подсмотрел случайно идею. Девиз Тиреллов "Вырастая, крепнем", также очень бы подошел Городу корабелов, но, видимо, сплагиатить девиз было бы уже совсем несолидно.





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