IX Гражданский форум прошел в Сыктывкаре

Республика Коми >> Общество >> 20.11.2017

Он носил название "Общественные советы как инструмент формирования гражданского общества Коми". Участники собрались в академии Госслужбы республики, обсудили актуальные вопросы работы общественных советов и поделились успешными практиками, опытом взаимодействия с властью.

На форум приехали представители общественных советов, органов власти, ТОС, депутатов Госсовета РК, местных советов, члены Общественной палаты Коми, гражданские активисты.

Участники разделились на 3 секции, каждая из которых предусматривала обсуждение определенных тем. На первой секции состоялась дискуссия о взаимодействии общественных советов и политики органов власти, на второй обсудили вопросы координации работы общественников на местах, участники третей секции делились лучшими практиками работы советов в муниципалитетах, при органах власти и обсуждали актуальные проблемы и методы их решения.

Сегодня общественные советы могут стать более эффективными, если будут обозначать проблемы и помогать чиновникам их решать.

В Коми действуют 22 общественных совета при органах местного самоуправления и 18 - при органах исполнительной власти. За 4 года формат их работы уже сформировался, но отношение осталось двояким. В члены совета следует выбирать профессионалов, обязательно с лидерскими качествами, потому что другие не будут действовать активно и не смогут вести за собой людей. Кроме того, без участия властей проблемы граждан не решить. Нужно ставить их перед чиновниками и должностными лицами, с настроем совместной работы.

Завершился форум пленарным итоговым заседанием, на котором главными спикерами стали глава Коми С. Гапликов и спикер Госсовета Н. Дорофеева.





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