IX Гражданский форум прошел в Сыктывкаре
Он носил название "Общественные советы как инструмент формирования гражданского общества Коми". Участники собрались в академии Госслужбы республики, обсудили актуальные вопросы работы общественных советов и поделились успешными практиками, опытом взаимодействия с властью.
На форум приехали представители общественных советов, органов власти, ТОС, депутатов Госсовета РК, местных советов, члены Общественной палаты Коми, гражданские активисты.
Участники разделились на 3 секции, каждая из которых предусматривала обсуждение определенных тем. На первой секции состоялась дискуссия о взаимодействии общественных советов и политики органов власти, на второй обсудили вопросы координации работы общественников на местах, участники третей секции делились лучшими практиками работы советов в муниципалитетах, при органах власти и обсуждали актуальные проблемы и методы их решения.
Сегодня общественные советы могут стать более эффективными, если будут обозначать проблемы и помогать чиновникам их решать.
В Коми действуют 22 общественных совета при органах местного самоуправления и 18 - при органах исполнительной власти. За 4 года формат их работы уже сформировался, но отношение осталось двояким. В члены совета следует выбирать профессионалов, обязательно с лидерскими качествами, потому что другие не будут действовать активно и не смогут вести за собой людей. Кроме того, без участия властей проблемы граждан не решить. Нужно ставить их перед чиновниками и должностными лицами, с настроем совместной работы.
Завершился форум пленарным итоговым заседанием, на котором главными спикерами стали глава Коми С. Гапликов и спикер Госсовета Н. Дорофеева.
Рекомендуем по теме:
Ветряки в Мурманской области не проработали двух лет
Воркута нуждается в новых шахтах
Развитию малого предпринимательства в Воркуте не способствуют северные льготы
В Архангельске открылся гипермаркет "Леруа Мерлен"
В столице Поморья впервые прошло заседание Северного научно-промыслового совета
"Альфа-Банк" повысит финансовую грамотность населения Архангельска и Мурманска
В Вологде прошел форум "Вологда - молочная столица России"