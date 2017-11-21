Лучший социальный проект выбрали в Ухте

Республика Коми >> Общество >> 21.11.2017

Директор Центра инноваций соцсферы И. Шершнева рассказала о конкурсе, в котором захотели принять участие 35 организаций. Участники распределялись по группам, по 6 категориям, а самой популярной стала сфера дополнительного образования детей и спортивные проекты.

Жюри отметило высокий уровень подготовки проектов, и большинство из них (проектов) было перспективно. Выбрать лучших было непросто, потому что у челнов жюри оказались свои фавориты. Чтобы никому из участников не было обидно, дипломы вручили всем, а лидеры получили сертификаты по 30 тыс. руб. Суммы небольшие, но получить их было приятно, так как это стало приятным бонусом к тому, что проект получит поддержку, а значит, и развитие.

Лучшим проектом в обеспечении занятости населения и вовлечении людей в социально активную деятельность (лиц, нуждающихся в соцсопровождении в том числе) стал проект Ухтинского педагогического колледжа.

Лучшим соцпроектом года в социальном обслуживании людей, нуждающихся в соцсопровождении стал проект А. Зыковой, индивидуального предпринимателя.

Лучшим проектом физкультуры и массового спорта (для лиц, нуждающихся в соцсопровождении в том числе) стал проект индивидуального предпринимателя Е. Попова.

Лучший соцпроект в сфере допобразования детей представила индивидуальный предприниматель М. Фокина.

Лучший соцпроект года в культурно-просветительской деятельности принадлежал региональной организации "Общество слепых", а в номинации за лучший соцпроект в области туризма и культуры победило ООО "Счастливая жизнь".

Также были вручены специальные призы. Они достались спортклубу "Дети в спорте" за проект в области физической культуры, и Н. Платонову за проект в сфере дополнительного образования.





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