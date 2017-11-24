Новый реагент для очистки воды собираются внедрить в "Вологдагорводоканале"

Вологодская область >> Общество >> 24.11.2017

Новая технология позволит улучшить санитарное состояние водопровода и очистных сооружений. Свою разработку специалисты "Вологдагорводоканала" представили на первом экофоруме "Сохраним природу Вологодчины".

Коагулянт сможет улучшить качество очистки воды во время холодов, когда по причине слишком низкой температуры этот процесс протекает медленно. Вещество, попавшее в воду, вступает в реакцию с частичками грязи, собирает их в сгустки и выводит.

Но это не единственное новшество. Специалисты водоканала также исследуют процесс преаммонизации, позволяющий сократить в питьевой воде количество хлорорганических соединений почти на 80 %. Это улучшает сансостояние водопроводной сети и технологических сооружений.

Начальник базовой лаборатории "Вологдагорводоканала" Т. Харитонова рассказала, что научно-исследовательская работа проводится, а ее результаты будут готовы весной. Если они окажутся положительными, начнется внедрение технологии на очистные сооружения. В сентябре проведено лабораторное тестирование нового коагулянта, поэтому сейчас можно готовиться к производственным испытаниям, проводить его закупку. Для Вологды должен быть подобран коагулянт, который сможет идеально вписаться именно в здешний тип воды.

"Водоканал" на свои средства покупает новый реагент. Его испытания на очистных сооружениях намечены на декабрь.
Специалисты предприятия жестко контролируют качество поступающей в жилые дома воды. Они каждый день исследуют 400 проб из 20 точек распределительной сети. Воду проверяют на органические, радиоактивные, микробиологические показатели.

Напомним, что в рамках экофорума работали 6 секций по переработке отходов, воспроизводству лесов, состоянию парковых зон и водных объектов. Также участники обсудили перспективы экологического образования, но ключевой целью было привлечение внимания к вопросам экологии региона.





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