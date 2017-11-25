32 проекта Поморья получили гранты от президента РФ

Архангельская область >> Общество >> 25.11.2017

45 млн руб. по грантам президента России В. Путина получили 32 проекта социально ориентированных НКО Архангельской области, о чем сообщил губернатор региона И. Орлов.

На второй конкурс грантов от Поморья подали 84 заявки. Неравнодушные и увлеченные люди, живущие в разных районах Архангельской области, делают важную масштабную работу по созданию комфортной социальной среды. Особо Орлов отметил победителей конкурса, которые представили проекты помощи детям аутистам, организации занятий физкультуры для инвалидов, соцработы с психически больными людьми.

Президентские гранты также получили проекты, направленные на оказание помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с редкими генетическими заболеваниями "АРГИМОЗ". У таких семей теперь появится профессиональная поддержка, которую будут оказывать выездные бригады специалистов.

Орлов отметил, что если бы не помощь грантов, вряд ли хотя бы половине проектов удалось бы осуществиться. Всегда во главу вопроса вставали финансовые проблемы, а грант – это единственная возможность получить деньги от государства. Чтобы одержать победу, нужно хорошо продумать свой проект, выяснить, насколько он актуален, и тогда можно рассчитывать на помощь.

89,5 баллов (максимум) в победном списке конкурса от Поморья получил "Парк поколений" - проект, подготовленный Фондом им. Захаровых "Истоки" и администрацией Вилегодского района. В с. Ильинское-Подомское, благодаря гранту, создадут парк с элементами разных исторических эпох, который будет интересен взрослым и детям, а также туристам.

Напомним, что в июле завершился первый конкурс на получение президентских грантов. Из Поморья тогда победителями стали 17 заявок, которые получили 33 млн руб. на реализацию своих идей.





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