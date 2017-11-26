Глава Мурманска Д. Филиппов принял участие в слете городов Крайнего Севера и Заполярья

Мероприятие прошло в Москве, и для Мурманска имело важно значение, поскольку проблемы муниципалитета, в том числе финансовые, с реконструкцией сетей теплоснабжения, теперь могут решиться.



Многие инженерные сети, по причине открытой конструкции, обладают низким уровнем энергоэффективности, а фактически отапливают улицу. Платить за это приходиться гражданам. В северных районах это особенно затратно, так как отопительный сезон там длиться дольше, а мощностей на прогрев воды требуется больше. Решение вопроса потребует огромных расходов и только с помощью федеральных бюджетных денег можно будет провести модернизацию систем.



Участники съезда обсуждали вопросы сферы ЖКХ, здравоохранения, спорта, детства, молодежной политики, переселения из аварийного и ветхого жилья. Ассоциация, благодаря своему влиянию на оперативное госрегулирование жизни северян, поспособствовала изменению таможенных правил для людей, выезжающих в страны СНГ, снятию напряженности с обеспечением продуктами и товарами, решению вопросов переселения.



Власти Мурманска предложили внести поправки в некоторые федеральные законы, ускорить процедуру признания бесхозными электросети и водосети. В настоявшее время это отнимает много времени, вредит оперативному решению проблем, даже при строительных и ремонтных работах. Участники Ассоциации и делегаты 52 городов севера сталкивались с такими вопросами много раз, поэтому обмен опытом был очень полезен. Кому-то проблемы решить удалось, кто-то находится на стадии поиска решения, поэтому Мурманск в своих стремлениях не одинок.



Администрацией города и депутатами горсовета подготовлен ряд предложений на внесение в качестве законодательных изменений. Эти изменения внесут в резолюцию и направят в Госдуму.