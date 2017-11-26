Глава Мурманска Д. Филиппов принял участие в слете городов Крайнего Севера и Заполярья

Мурманская область >> Общество >> 26.11.2017

Мероприятие прошло в Москве, и для Мурманска имело важно значение, поскольку проблемы муниципалитета, в том числе финансовые, с реконструкцией сетей теплоснабжения, теперь могут решиться.

Многие инженерные сети, по причине открытой конструкции, обладают низким уровнем энергоэффективности, а фактически отапливают улицу. Платить за это приходиться гражданам. В северных районах это особенно затратно, так как отопительный сезон там длиться дольше, а мощностей на прогрев воды требуется больше. Решение вопроса потребует огромных расходов и только с помощью федеральных бюджетных денег можно будет провести модернизацию систем.

Участники съезда обсуждали вопросы сферы ЖКХ, здравоохранения, спорта, детства, молодежной политики, переселения из аварийного и ветхого жилья. Ассоциация, благодаря своему влиянию на оперативное госрегулирование жизни северян, поспособствовала изменению таможенных правил для людей, выезжающих в страны СНГ, снятию напряженности с обеспечением продуктами и товарами, решению вопросов переселения.

Власти Мурманска предложили внести поправки в некоторые федеральные законы, ускорить процедуру признания бесхозными электросети и водосети. В настоявшее время это отнимает много времени, вредит оперативному решению проблем, даже при строительных и ремонтных работах. Участники Ассоциации и делегаты 52 городов севера сталкивались с такими вопросами много раз, поэтому обмен опытом был очень полезен. Кому-то проблемы решить удалось, кто-то находится на стадии поиска решения, поэтому Мурманск в своих стремлениях не одинок.

Администрацией города и депутатами горсовета подготовлен ряд предложений на внесение в качестве законодательных изменений. Эти изменения внесут в резолюцию и направят в Госдуму.





Рекомендуем по теме:

3 недостроенных дома перейдут безвозмездно на баланс Архангельска

В Мурманске официально вступил в должность новый мэр

С "Лыжни Дружбы" в Раякоски начался "Праздник Севера"

В Мурманске планируют открыть оптово-розничный рыбный рынок

В НАО готовятся к отопительному сезону

Архангельск просит помощи у правительства РФ для помощи в расселении из аварийного жилья


Ветряки в Мурманской области не проработали двух лет

В Архангельске открылся гипермаркет "Леруа Мерлен"

В Вологде прошел форум "Вологда - молочная столица России"

Череповецкий суд признал местный мясокомбинат виновным в загрязнении атмосферы

Архангельск налаживает связи с Исландией

В Карелии упало производство мяса и молока, зато выросли показатели производства овощей и аквакультуры

Размер микрозаймов для предпринимателей НАО вырос до 3 млн руб.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета