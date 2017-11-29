Новогодние торжества в Нарьян-Маре оплатит "ЛУКОЙЛ"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 29.11.2017

Высший орган исполнительной власти НАО принял решение провести финансирование новогодних мероприятий на средства, перечисленный компанией "ЛУКОЙЛ" на основании Соглашения о сотрудничестве между недропользователем и администрацией округа. Нефтяная компания потратит их на губернаторские елки для молодежи и детей, новогодние концерты и главный праздник – празднование Нового года ночью 31 декабря на площади Марад`сей. На эти цели учреждения культуры получат 1,7 млн руб.

В профильном департаменте сообщили, что новогодние губернаторские елки для школьников НАО и города Нарьян-Мара в частности, пройдут 19-21 декабря во ДК "Арктика".

19 декабря для младших классов (1-4) покажут новогодний мюзикл "Приключение Пеппи Длинный чулок", для средних классов 20 декабря - театрализованное шоу "Новый год в Хогвартсе", а старшеклассникам предложат 21 декабря шоу-программу "Хайпанем по-новогоднему". Праздничные программы обещают быть яркими, с хорошей музыкой и звучанием, помимо них детям и подросткам предложат всевозможные конкурсы, викторины, квесты с новогодними призами, поэтому желательно приходить на шоу подготовленными – иметь в запасе пару новогодних стихов песен или надеть карнавальный костюм.

Традиционно в новогоднюю ночь горожане и гости столицы НАО смогут собраться на центральной площади у самой большой елки в округе. С 01:00 до 2:30 для тех, кто не боится замерзнуть, покажут театрализованную концертную программу "Время первых или вымышленная история на реальных событиях". Завершит празднование огненное шоу, после чего новогоднюю ночь продолжит концерт "С Новым годом, Нарьян-Мар!", в котором примут участие окружные самодеятельные коллективы. Они будут развлекать собравшихся до 5:00.





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