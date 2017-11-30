100-летие независимости Финляндии празднуют в Карелии

Республика Карелия >> Общество >> 30.11.2017

В 2017 г Финляндия отмечает 100-летние Независимости. На протяжении всего года в стране проводились разные мероприятия, и даже за пределами страны дипломатические представительства организовывали празднования в рамках Suomi-100.

Так, в Мурманске прошел праздник Finnish Your Dinner. Мурманское отделение приглашало отведать финскую еду: булочки с корицей, ржаной хлеб, черничный пирог, кофе. Торжественно завершить мероприятия собираются 6 декабря праздником Дня Независимости.

28 ноября - 3 декабря в городе пройдет Неделя финского кино, на открытии которой представят фильм-призер "Самый счастливый день в жизни Олли Мяки". Также в программе будут документальные кинофильмы, выставка архитектуры, детский фильм "Тату и Пату. Подмышки с корицей!".

5 декабря пройдет праздничный концерт Suomi-100 в Филармонии, на котором свое мастерство продемонстрирует финский флейтист С. Юннонен и местный квинтет филармонии. В их исполнении прозвучит классическая финская музыка. Билеты на концерт можно получить бесплатно в кассе Филармонии, но их количество ограничено.

Также по случаю столетия со Дня Независимости консул Финляндии решил отметить праздник с важными партнерами и теми, кто сотрудничает с представительством, участвует в разных проектах. На приеме будут губернатор Мурманской области Марина Ковтун, представители администрации города, министерств, Министерства иностранных дел.

20 декабря в консульстве Финляндии встретятся представители Финского клуба. Его участники ежемесячно собираются на встречу, приглашают переводчиков, людей, изучающих финский язык, учителей и всех, кому интересна Финляндия. В этот раз темой станет празднование финского Рождества и финские рождественские песни. Вход свободный.





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