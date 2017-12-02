Деды Морозы со всей России собрались на "Олонецких играх Дедов Морозов"

Вологодская область >> Общество >> 02.12.2017

1-2 декабря в Карелии собираются Деды Морозы со всей России. На площадке сборов организуются спортивные и развлекательные конкурсы, концерт, игры, выставки, представления, фейерверки.

В этом году Деды Морозы собираются в 17-ый раз в Олонце, где проходит зимний фест "Олонецкие игры Дедов Морозов". Этого события особенно ждут дети, для которых Дед Мороз ассоциируется с волшебством и зимней сказкой, а когда от количества волшебников яблоку негде упасть, эффект утраивается.

Уже вчера в Центре творчества прошло открытие фестиваля. Все его участники представили визитные карточки и приветствовали зрителей, которым за входной билет пришлось заплатить 100 руб. Главные события пройдут сегодня. Гостей ждет шествие Дедов Морозов, сказочных гостей, многочисленные фотосессии, а вечером - гала-концерт и фейерверк.

Развлекать гостей будут и в художественной школе, и Олонецком национальном музее. В музее проведут интерактив "Купеческий двор Паккайне" с посещением резиденции карельского Морозца – Паккайне, занятиями в "Школе Паккайне". Все участники получат сертификаты о том, что они прошли обучение. Программа 1,5 часов обойдется в 200 руб.

В здании Центра допобразования и художественной школе состоятся мастер-классы, на которых можно будет сделать открытку для Деда Мороза или карельский сувенир. Сотрудники центра организуют мастер-классы по ткачеству.

На городской площади откроется рождественская ярмарка Паккайне, на которой можно познакомиться с новогодними традициями и купить изделия карельских мастеров, отведав блюда карельской национальной кухни.

В этом году на карельских сборах собрались российский Дед Мороз, Всемирный Казачий, костромская Снегурочка, татарский Кыш Бабай, ямальский Ямал Ири и мн. др.





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