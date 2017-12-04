Конкурс "Зигзаг удачи" собрал 35 семей-команд в столице Коми

"Зигзаг удачи" - спортивно-творческий конкурс Сыктывкара. В нем приняли участие 35 команд-семей с детьми - воспитанниками детсадов. Мероприятие посвятили Дню матери. Оно прошло в городе тринадцатый раз.



Участников и гостей приветствовал мэр столицы Коми В. Козлов, который был одним из инициаторов создания "Зигзага удачи" в 2004 г и возглавлял жюри.



Команды представили свои визитные карточки, мамы великолепно смотрелись на дефиле в нарядах, которые сами же сделали из подручных средств. Наиболее зрелищной частью праздника стала веселая эстафета. Жюри определяло победителей по номинациям: "Общий зачет" и "Спорт". В этом году ситуация сложилась нестандартная и сразу две команды стали лучшими в обеих номинациях. Безоговорочная победа досталась семье Суровых, выступавшей от детского сада №65, второе место взяла семья Вервейн (детсад №108). Третьи места достались: в "Спорте" - семье Змеюк (детсад №47), в "Общем зачете" - семье Якимовых (детсад №98).



В. Козлов вручил всем благодарственные письма и подарки, поблагодарив конкурсантов за активность. Всем участникам достались дипломы, а всем детям – ценные подарки от социального партнера муниципалитета. Участников также поздравила и вручила призы председатель профсоюзной организации Коми Н. Кальниченко. Конкурсная комиссия вручила сладкие призы трем лучшим группам поддержки, а самыми активными стали болельщики детсада №100.



В рамках мероприятия также наградили участников и победителей конкурса рисунков "Моя любимая мама", в котором могли принять участие только девочки. Они изображали мам в виде графики, коллажей и обычных рисунков.



"Зигзаг удачи" за годы своего существования стал хорошей традицией, призванной сохранить семейные ценности, стимулировать спортивное и творческое направления.



Организаторы турнира - Ассоциация попечительских советов, управление дошкольного образования горадминистрации.