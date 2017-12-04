Выставка "Новый Кот" прошла в Юношеской библиотеке Сыктывкара

Приют "Кошкин дом" на выставке "Новый Кот" представил пушистых друзей человека. В Юношеской библиотеке можно было увидеть котов и даже взять их домой.



Для четверолапых питомцев было непросто выйти с свет, и предстать перед большим количеством людей, поэтому они сидели тихо, смотрели удивленными глазами и старилась убежать. Но те, кто на подобных мероприятиях был не первый раз, охотно давали себя погладить и даже взять на руки.



На выставке не все кошки были из приюта, но волонтеры проявили заботу о тех, кому был нужен новой дом. В зале развесили анкеты кошек, и каждый мог с ними ознакомиться и подобрать себе домашнего питомца. Также на выставке организовали сбор помощи бездомным котам, а через несколько часов набралась целая корзина подарков, которую поместили под новогоднюю елку.

Зрители чем могли, помогали бездомным кошкам, кто приходил с готовыми подарками, кто оставлял деньги на покупку корма.



Многие приходили семьями, чтобы сделать доброе дело, а заодно поучаствовать в мастер-классах. В частности, здесь можно было попробовать себя в моделировании шаров "Сделай себе кота" и "Снеговик", новогодних игрушек из елочных шишек. Также дети мастерили "Новогодний шар с помощью декупажа" и новогодних синичек из ниток. Волонтеры старались привлечь к проблемам котов на протяжении всего мероприятия, и даже аквагрим детям делали кошачий.



Напомним, что в Сыктывкаре выставка проводится второй раз. Раньше подобные акции проводили на улице, но на них люди надолго не задерживались и проходили мимо, поэтому было принято решение перевести мероприятие в теплом помещении, более комфортном и для кошек, и для людей.



Главная задача "Кошкиного Дома" - найти постоянное помещение для приюта, потому что сейчас коты живут у добрых людей на передержке, а нужно, чтобы у каждого был свой дом и свой хозяин.