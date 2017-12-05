"Северный десант "высадится в Коми в феврале 2018 г

Республика Коми >> Общество >> 05.12.2017

5-11 февраля 2018 г в Коми состоится акция "Северный десант", в рамках которой в районы республики приедут лучшие бойцы студотрядов и проведут мероприятия по патриотическому воспитанию и профориентации молодежи.

"Северный десант" - это часть масштабной всероссийской акции "Снежный десант". На территории страны она проводится около четырех десятилетий. Куратор акции на территории Коми П. Баснина рассказала, что мероприятие нацелено на нравственное и патриотическое воспитание, развитие творческого и профессионального потенциала молодежи, пропаганду и популяризацию движения студотрядов и здорового образа жизни.

Сейчас в республике проводится отбор кандидатов для участия в "Северном десанте". Участником сможет стать боец студотряда, не имеющий долгов по учебе, ведущий активную работу в студенческом отряде. Как сказали бы раньше – "безупречный отличник и активист".

П. Баснина набирает бойцов со всей страны, которые желают приехать в Коми и познакомиться с местными отрядами. Оценке будет подлежать работа в отряде, творческие умения, спортивные навыки, коммуникативность и идейность. В каждом отряде будет по 16 человек. Практика показывает, что именно из таких людей потом получаются депутаты, политики, общественники, партийцы.

Напомним, что в 2016 г бойцы побывали в Корткеросском и Койгородском районах. В 2017 г переговоры по поиску административных районов еще идут, поэтому пока география "Северного десанта" не определена. Но ключевые направления работы уже сформированы: шефская помощь пенсионерам и ветеранам, очистка социальных объектов, профориентационные лекции и беседы со школьниками, мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни. Все эти направления нужны и понятны, непонятно только одно - какое все это имеет отношение непосредственно к студотрядам?





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