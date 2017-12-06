С 4 декабря в НАО начали раздавать новогодние подарки детям. Комплексный центр соцобслуживания традиционно включает сюрприз и один килограмм кондитерских изделий.



Получить подарки могут дети, которые не ходят в ясли или детсады. Все остальные (детсадовцы, школьники) получат подарки на новогодних утренниках с своих учреждениях. В 2017 г за счет бюджета округа подарки предусмотрены для учеников младших классов (1-4), дошколят, детей от 1 года, не посещающих детсады. В селах сотрудники сельсоветов будут раздавать подарки для малышей их родителям.



Сейчас во всех муниципалитетах новогодние подарки уже закуплены на средства окружной казны и доставлены. Тендер на поставку подарков прошел в августе, и выиграла его московская компания. Стоимость контракта оценили в 8,4 млн руб., на которые купли 7,6 тыс. подарков. Больше 5,5 тыс. из них доставили в Нарьян-Мар, остальные – в села.



В Департаменте здравоохранения НАО пояснили, что возраст детей, получающих подарки, был уточнен в законодательстве региона в 2016 г. Поправки в него заключались в том, что выдача подарков дошкольникам старше 1 года и ученикам младшей школы будут осуществляться за счет окружного бюджета. Это решение приняли год назад после обсуждения с общественностью НАО.



Грудничкам подарки решили не выдавать, поскольку они находятся на грудном вскармливании и конфет не едят. Интересы подростков уже перешагнули сладкие подарки, поэтому для них организованы новогодние мероприятия, рассчитанные на их возраст. Но многие считают, что от сладких подарков не отказались бы даже взрослые.



В 2017 г на губернаторские елки получат приглашения в 2 раза больше детей, чем в 2016 г. Всего 1,2 тыс. детей будут участниками специальных представлений для школьников.

