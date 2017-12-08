В Воркуте выводят из эксплуатации полупустые дома

Вологодская область >> Общество >> 08.12.2017

15 отремонтированных квартир сдали в эксплуатацию в воркутинском п. Воргашор для переселенцев с полупустующих домов. Эти дома несколько раз оставались без тепла в морозы по причине коммунальных аварий. В перспективе планируется расселить неперспективные воркутинские поселки для уплотнения Воркуты, что позволит обеспечить жителей более комфортными условиями проживания, сэкономив 100 млн руб. в год – именно столько расходует администрация на содержание пустого муниципального жилья.

15 квартир стали "первыми ласточками" проекта. 2 семьи получили ключи, а остальные пока оформляют документы. Правительство республики пошло навстречу и выделило 60 млн руб. на капремонт квартир, о чем рассказал руководитель администрации Воркуты И. Гурьев. Переселенцам предлагают квартиры равные по площади тем, в которых они проживали. В новых квартирах установлены стеклопакеты, металлические двери, заменена сантехника и полы, проведен косметический ремонт.

Люди, получившие новое жилье, с ужасом вспоминают, как жили в подъездах, где жилыми оставались всего 2-3 квартиры, во двор было выйти страшно, а до ближайших магазинов приходилось идти не менее 1-2 км. Теперь они живут в центре событий, в многолюдном районе, где все рядом.

Напомним, что в Воркуте очень много пустующего жилья. Сейчас проводится его ревизия, постепенное переселение, что снизит нагрузку на бюджет и уменьшит задолженность перед коммунальщиками. Также переселение необходимо для безопасности. Например, в п. Комсомольский и Заполярный не осталось инфраструктуры, в Воргашоре она есть. Наличие полиции, пожарной части, скорой надо учитывать в суровых арктических условиях, особенно зимой, когда по причине вьюги воркутинская кольцевая дорога закрыта, а люди остаются без помощи.





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