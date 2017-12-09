12 школьников НАО поедут на Кремлевскую елку
8 школьников-активистов, победителей предметных олимпиад и отличников отправятся на главную новогоднюю елку страны. Еще 4 приглашения на кремлевское торжество с участием В. Путина получат воспитанники детского дома НАО. Региональная делегация в составе 12 ребят 8-14 прибудет в Москву 26 декабря. Этой привилегии достойны только самые способные дети, которых ежегодно приглашает Управление делами президента РФ.
Попасть на президентскую елку престижно, поэтому этой привилегией даже одно время спекулировали, а в кремлевские залы попадали только дети элиты.
Организаторы рассказали, что подготовка к новогоднему празднику начинается весной, а сценарий выбирается по итогам конкурса. Группа экспертов готовит предложения по реализации сценария, а к созданию костюмов и декораций, озвучивания и музыкального сопровождения, привлекаются талантливые музыканты, художники и декораторы. Всего над проектом работают около 3 тыс. человек. Результат их работы видят только дети, получившие приглашения на Кремлевскую елку.
По традиции сценарий праздника не разглашается, чтобы сохранить интригу и добиться эффекта новогоднего чуда. Каждый год юных гостей ждут сюрпризы. Одни только сладкие подарки чего стоят! На Кремлевскую елку их делают по спецзаказу у лучших кондитеров, и все конфеты и шоколадки оформлены оригинально в едином стиле.
Традиция приглашать на елку детей из отдаленных уголков России в Кремль зародилась в 1954 г. Проходит представление в роскошных залах Кремля, а в качестве приглашенных гостей здесь бывают известные люди, в том числе певцы и артисты.
Обычно наряженную елку в Кремле устанавливают в Гербовом зале Дворца съездов.
О том, кто конкретно в этом году поедет на президентскую елку от Ненецкого округа, пока не сообщается.
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