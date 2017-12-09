В НАО посчитали бурых медведей

Специалисты Департамента природных ресурсов НАО провели учет медведей методом картирования. Подобная работа ранее в округе не проводилась, и сейчас к ней решили прибегнуть параллельно с другими опросами.



При выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов охотники НАО получали специальные анкеты-карточки, в которых фиксировались их встречи со следами бурого медведя. Заполненные анкеты в ведомстве принимали до осени, после чего проанализировали полученные данные и составили картосхему обследуемой территории, на которой отметили места пребывания бурых медведей. Некоторые охотники видели на них медведей, некоторые видели только их следы. Этот метод вряд ли можно назвать точным, поэтому его данные ставятся под сомнение. Но это только для контроля численности популяции. Для охотников это полезная информация, так как они получили возможность узнать, в каких местах могут обитать бурые медведи, и обходить их стороной, если их целью являются другие животные или птицы.



Также в течение года проводился мониторинг охотничьих видов водоплавающих птиц в восточных районах округа, учет ондатры, осуществлен маршрутный учет охотничьих ресурсов. Все эти данные о численности охотничьих ресурсов внесены в государственный охотничий хозяйственный реестр, а также направлены в Министерство природы Российской Федерации.



Справка. Департамент природных ресурсов НАО обладает полномочиями в области использования объектов животного мира, их охраны, охоты, сохранения ресурсов с 2015 г. В этом году ведомство провело в рамках осуществления федерального госнадзора 11 рейдов, по итогам которых 130 человек были привлечены к административной ответственности за охоту в неположенных местах, с нарушением правил или без лицензии.