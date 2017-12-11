50% жителей Поморья нормально относятся к бытовому взяточничеству

Многим северянам приходилось делать подарки, оказывать встречные услуги работникам здравоохранения, ЖКХ, образования.

На днях с подачи ООН в мире отмечался Международный день борьбы с коррупцией. В России праздновать нечего, так как коррупция здесь процветает, и даже поощряется местным населением. Госструктуры этот день обычно используют для напоминания о том, что коррупция - большое зло, с которым бороться должен каждый, как будто есть еще люди, которые об этом не знают.



Правовой департамент администрации Архангельской области совместно с прокуратурой впервые провели пресс-конференцию на тему коррупции. И. Андреечев, директор правового департамента огласил итоги соцопроса 1,1 тыс. жителей области. Коррупции дали лишь тринадцатое место в списке проблем, волнующих северян. 50% опрошенных считают, что Поморье ничем не отличается от остальных российских регионов, а взятки здесь берут, не меньше и не больше, чем везде.



50% респондентов оправдывают бытовую коррупцию (подарки, благодарности за услуги, оказанные должностными лицами).



Еще одна проблема - сведения о доходах. С 2016 г их должны предоставлять депутаты. Эту обязанность 266 депутатов в прошлом году проигнорировали. В этом году таких оказалось 86. Прогресс на лицо, но далеко не все научились составлять декларации о доходах грамотно и честно. Если сведения недостоверные и неполные, формально это нарушение закона о противодействии коррупции, а депутата нужно лишать мандата.



В 2017 г введено новшество: проверки муниципалов больше не проводятся на местном уровне, решение принимает губернатор. В настоящий момент проводится 68 проверок, большая часть которых в отношении депутатов Плесецкого района, которые либо безграмотные, либо намерено пытаются запутать проверяющих, указывая неполные сведения о доходах.