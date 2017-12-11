Сыктывкар избрал главную красавицу

В столице Коми прошел финал конкурса "Мисс Сыктывкар". Личность победительницы стала неожиданной даже для членов жюри.

Конкурс проходил на сцене республиканской филармонии. Организацией мероприятия занималось агентство "Премьер’s коммуникации". Шоумены братья Басковы всячески развлекали зрителей, проводя альтернативный конкурс среди посетителей филармонии. 4 смелые девушки даже вышли на сцену и продефилировали по красной дорожке, отлично справились с интеллектуальным испытанием, а в награду получили пиццу от спонсора и купоны на покупку профессиональной косметики.



Финалистки конкурса на первом этапе отвечали на вопросы членов жюри, потом за минуту должны были представить свой образ. Следующим конкурсом был конкурс купальников, которого особенно ждала мужская часть аудитории. На сцену выехали два мотоцикла, а девушки на них размахивали гоночными флагами.



Членам жюри пришлось долго выяснять между собой, кому же достанется корона. Результаты получились совершенно не те, которые прогнозировались. Практически до самого финала лидерами были одни девушки, а после подсчета голосов в итоге победили другие.



Помимо главного приза было разыграно много титулов и роздано призов от спонсоров и партнеров. Это традиция, которая преследует целью никого не обделить вниманием и каждой конкурсантке выдать что-нибудь в утешение, если корона ей не досталась.



В этом году первое место досталось 19-летней сыктывкарской школьнице С. Афанасьевой, но было много тех, кто не согласился с мнением жюри. В частности, некоторым показалось, что у девушки слишком недовольное и злое лицо, когда она не улыбается. Но это дело вкуса. Конкурс стал для победительницы первым, но она не будет останавливаться на достигнутом и попробует свои силы в конкурсе "Мисс Волга-2018".