21,6 млн руб. выделили в НАО для создания доступной среды для инвалидов

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 12.12.2017

Ряд образовательных организаций  НАО в рамках спецгоспрограммы закончили обустройство наружной доступной среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь безбарьерную среду на улице создали в 6 детсадах - "Радуга", "Теремок", "Гнездышко", "Семицветик", "Кораблик", "Росток".

В садиках появились тактильные тротуары и стенды с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, другие новинки, позволяющие  людям ориентироваться в пространстве и иметь доступ к информации, которая ранее была им недоступна.

Сейчас завершается доставка адаптивного оборудования для внутреннего пространства детских садов. Полностью завершена работа, запланированная в рамках программы в детсаду "Росток". Спецоборудованием для слабослышащих детей оснащен музыкальный зал для праздничных мероприятий – здесь установлена индукционная петля. Слабовидящим купили информационный терминал.

В 2017 г для формирования доступной обстановки в образовательных организациях НАО выделена федеральная субсидия 6,1 млн руб. Из бюджета округа на реализацию  этих мероприятий  выделено финансирование 9,1 млн руб. Всего бюджет на реализацию программы округа "Доступная среда" составил 21,6 млн руб.

Самые большие расходы по программе были предусмотрены на создание доступной среды в образовательных учреждениях, на спортивных объектах, учреждениях культуры и социальной защиты.

Напомним, что в 2016 г за счет средств этой программы доступность для инвалидов усовершенствовали в учреждениях соцсферы: провели обучение и повысили квалификацию своих сотрудников, купили средства техреабилитации и спецоборудование. Среди них - Комплексный центр соцобслуживания населения, Пустозерский дом-интернат для инвалидов и престарелых, Ненецкий противотуберкулезный диспансер.

Сейчас  в Ненецком округе насчитывается свыше 3 тыс. инвалидов.





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